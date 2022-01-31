Ünlü Analistin Dolar Yorumu! Ne zaman değeri 20 TL'yi geçecek? Doların tahminleri her geçen gün daha fazla şekilde ve olabildiğince fazla şeilde araştırılmaya başlandı. Dolar için bugünkü işlem seansı düşüş ile başladı. Ancak Dolar şimdilik 13 bandında standart bir şekilde kalacak gibi görünüyor.

Ünlü ve popüler analistlerin açıklamalarına göre FED'in para politikası belirsizliği, dolara olan talebin her geçen gün fazlasıyla düştüğü anlamına geliyor.

Fakat son dönemde fazlasıyla değişen grafiği nedeniyle ülkenin ekonomik sorunlarını da oldukça etkileyen dolar kuru dün yükselişe geçti. Dün 13.58'e yükselen dolar bu sabah 13.54'e geri düşüşüyle belirsiz politikasına kaldığı yerden devam etti.

Diğer para birimleri olan Euro ve Sterlin ise doların bu yöne yönelmesiyle yerinde durmadı ve onlar da değer kaybı yaşadı. Fakat Analistler, son dolar yorumlarında ise beklenenin aksine doların bundan sonra yükselmesini bekliyor.

Kimliğini bilmediğimiz bazı popüler dolar uzmanları, bu ay doların değişmeyeceğini, ancak mevcut politikanın bu şekilde devam etmesi halinde doların Mart ayında 20 TL'yi geçeceğini tahmin ediyor. 18 TL civarındayken dolar alıp o dönemde yatırım yapan insanlar, doların aynı gün inanılmaz bir şekilde 6 TL düşüp 12 TL bandına geldiği zamandan kalan zararlarını kapatmayı bekliyorlar. Tek bir günde Dolardan çok fazla bir şekilde zarar gören insanlar, bir umut zararlarını karşılayıp kar yapabilmek için, para biriminde hızlı bir bir artış bekliyor. Fakat ülkenin durumunun gidişatını görüp geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar ise sadece ekonomik durumlarını iyileştirmek ve daha uygun bir hayat yaşamak için doların bir an önce düşmesini bekliyor. Elbette ülkece içinde bulunduğumuz bir hayli zor ekonomik zamanlarda Doların 20 TL gibi bir rakam olup olmayacağı fazlasıyla merak konusu.

Marttan sonra ekonomistler doların 20 TL civarında olacağını tahmin ediyor. Ancak müdahale çok erken gelirse dolar uzun bir süre mevcut seyrini standat bir şekilde sürdürecektir. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, dolarla bir işlerinin kalmadığını ve doların 13 TL'de sabitlendiğini belirtmişti.