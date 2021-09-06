Çağatay Ulusoy ve Masumiyet Müzesi'nden Haber Var!

4 sene önce Nobel Edebiyat Ödüllü başarılı Türk yazar Orhan Pamuk'un eseri Masumiyet Müzesi'nin dizi olacağı şeklinde yorumlar gerçekleşmişti. Yayınlandığı zaman büyük olay yaratan ve çok sayıda okuyucuya ulaşmayı başaran Masumiyet Müzesi isimli eserin dizi olacağı yönünde çıkan haberler magazin gündeminin üst sıralarında yer almış ve konu hakkında detaylar merak edilmişti.

İlgi çeken konu hakkında iddiaların ortaya atılması ardından bir gelişme yaşanmamıştı fakat izleyici kitlesi merak içerisinde araştırma yapmıştı. Sizler için 4 sene önce konuşulan Masumiyet Müzesi eserinin dizi olacağı hakkında öğrenilen yeni bilgileri haberimizin devamında yazdık. Sevilen oyuncu Çağatay Ulusoy'un projenin ekibinde adı geçmiş ve ünlü oyuncunun dizide rol alıp almayacağı tartışılmıştı.

2008 senesinde Masumiyet Müzesi isimli kitabı okurları karşına çıkaran başarılı yazar Orhan Pamuk, adından söz ettirmiş ve çok konuşulmuştu. İddialı konusu ile yayınlandığı dönemde büyük ses getirmeyi başaran eser kitabın bir müzesini de hayata geçirmişti ve konu çok konuşulmuştu.

2020 senesinde ise Orhan Pamuk'un ünlü eseri Masumiyet Müzesi romanının Amazon için bir dizi projesi haline getirileceği açıklanmış ve başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy'un projede rol alacağı belirtilmişti. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un Masumiyet Müzesi eserinin dizi halinde rol alıp almayacağı ünlü ismin sevenleri ve hayranları tarafından merak edilmiş ve konu çok konuşulmuştu.

Söz konusu olayların üzerinden 1 yıl geçti fakat herhangi bir gelişme ise ne yazık ki yaşanmadı. Bu durumda da dizinin iptal edildiği ya da ertelendiği şeklinde yorumlar yapılmasına neden oldu. Fakat birkaç gün önce ise her şey değişti ve yeni bir gelişme yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Konu hakkında edinilen bilgilere göre Nobel Edebiyat Ödüllü başarılı Türk yazar Orhan Pamuk ile yapım şirketinin bir defa daha anlaşma yapmak için masaya oturduğu öğrenildi.