PTT Gişelerden 5000 TL Ödeme Yapıyor, Bugün Yapılan Duyuru ile Kuyruk Oluştu

PTT üzerinden kimlik numaranızla 5000 TL'ye kadar onay alabiliyorsunuz. PTT üzerinden acil Para ihtiyacı olan kişilere 5000 TL ve üzerinde onay veriliyor. PTT üzerinden yapılan bu kampanya ile birlikte hızlı bir şekilde kredi kullanabilir ve 5000 TL'ye kadar hemen onayınızı aynı gün içerisinde alabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu krediler de PTT müşterisi olan kişiler kredilerini hemen hesaplarına atabilecekler. PTT müşterisi olmayan kişiler ise isterlerse banka şubesinden isterlerse ev veya iş adresi üzerinden kredi kullanabileceklerdir.

PTT yapmış olduğu bu kampanya Aktifbanka aracılığı ile müşterilerine sunuyor. PTT aktif bank ihtiyaç kredisi başvurusu olarak da verilen bu Kredi PTT emeklilerine daha yüksek limitlerde de veriyor. Eğer emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız PTT emekli kredisi ne başvuru yapabilir onaylanan krediniz de hemen aynı gün içerisinde kullanabilirsiniz. PTT emekli kredisi başvurusu yapacak olan kişiler PTT emekli maaşı aldıkları banka şubelerine giderek hemen gişe işlemleri ile kredi başvurularını yapabiliyorlar.

PTT 5.000 TL nakit başvurusu nasıl yapılır?

PTT üzerinden 5000 TL'ye kadar nakit başvurusu yapmak istiyorsanız PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmanız gerekiyor. Aktifbank aracılığı ile verilen bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler PTT şubelerine giderek sadece kimlikleri ile birlikte başvuru yapabilir. Size en yakın PTT şubesine giderek kredi başvurusu yaparsınız aktif bank ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra ve kimliğinizi verdikten sonra işlemleriniz başlatılacaktır.

Kredi onayı verilmesi durumunda aynı gün içerisinde başvuru yaptığınız PTT üzerinden kredinizi alabileceksiniz. Eğer PTT gidecek zamanınız yoksa cep telefonumuzun mesaj kısmına girerek buraya Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 3050 numarasına mesaj gönderin. 10 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan Kredi hemen aynı gün içerisinde kullanabileceksiniz.

PTT üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler belirtilen şartlar dahilinde onay almaları durumunda kredilerine hemen aynı gün içerisinde kullanabiliyorlar. Aktif bank n-kolay kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler ayrıca bankanın Kendi resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu formunu doldurarak işlem yapabilir ve ne kadar kredi onayı aldığını görebilirler...