Büşra Develi 2023 Senesinin Müjdesini Duyurdu

2022 senesinde Erkek Severse ismi dijital dizide yer alarak güçlü bir oyunculuk performansı sergileyen ünlü oyuncu Büşra Develi yeni müjde ile gündemde yer aldı. Ünlü oyuncu Erkek Severse isimli dijital projede Zeynep isimli karaktere hayat vermiş ve dizinin hikayesi 26 bölüm sürmüştü. Oyuncu bu dizide oldukça etkili bir performans sergilemiş ve bu durum da oyuncunun hayranlarını oldukça memnun etmişti. Yeni projesi hakkında açıklama gerçekleştiren ünlü oyuncu dikkatleri üzerinde topladı ve magazin gündeminin üst sıralarında adından söz ettirerek dikkat çekti. Büşra Dereli bir sonraki projesinin Kasaba isimli yapım olduğunu söyledi. Netflix'te yayınlanacak olan Kasaba isimli dizi yapılan bu açıklama sonrasında Büşra Develi'nin hayranlarını çok heyecanlandırdı. Dizi projesinin başrolü olan ünlü oyuncu anlaşma sağlandığını duyurdu ve dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü isim çok sevdiği yönetmenlerden birisi ile çalışacağını aktarırken yönetmen Seren Yüce'nin kurmuş olduğu bir dünyanın parçası olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti. Detay vermeyeceğini açıklayan ünlü oyuncu bu işin dijital platformda olacağını da söyledi. Şehir dışında çekimlerin gerçekleşeceğini ifade eden ünlü oyuncu Büşra Develi bir süre İstanbul'da olmayacağını belirtti ve Seren Yüce'nin çalışmaktan çok heyecan duyduğu bir yönetmen olduğunu söyledi. Yeni dizinin onun kurmuş olduğu dünyanın bir uzantısının olacağını belirten ünlü oyuncu heyecan yaşadığını saklamadı ve bu durumu gözler önüne serdi.

Sevilen oyuncu Büşra Develi, Seren Yüce gibi başarılı bir ismin nasıl bir dünya kurduğunu bilen insanların bu projeyi daha iyi bir şekilde değerlendireceğini söylerken yeni dizisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Oyuncu 2022 senesinin Türkiye için zor geçtiğini belirtti ve bu yılın kendisi içinde durağan bir sene olduğunu söyledi. 2022 senesinin kendi kendine kaldığı bir yıl olduğunu açıklayan ünlü isim en süper senesi olmadığını ve hayatının en iyi senesi olmadığını da belirtti. Ünlü oyuncu 2023 yılının daha iyi olmasını diledi ve bu senenin herkesin umut dolu olduğu ve rahatladığı bir sene olmasını istediğini açıkladı. Sizler için haberimizin devamında Erkek Severse dizisi oyuncusu Büşra Develi'nin bir sonraki projesi olan Kasaba isimli Netflix dizisi hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Büşra Develi Netflix projesi olan Kasaba isimli yapımında kadın başrol olacak ve Okan Yalabık, Özgürcan Çevik ve Ozan Dolunay da projenin erkek başrolleri olarak dizide rol alacak. Netflix'te yayınlanacak olan Kasaba isimli projenin senaryosu ise Deniz Karaoğlu ve Doğu Yaşar tarafından kaleme alınıyor. Kasaba dizisinin hikayesinde ikisi kardeş ve bir arkadaş olan grubun buldukları büyük bir para sonucunda değişen yaşamları izleyiciyle buluşacak. Sevilen oyuncu Büşra Develi yeni dizisi ile 2023 senesinde hayranlarının karşısına çok farklı bir rol ile çıkacak. Dizi ekibinin Yaklaşık 3 aya kadar sete çıkması bekleniyor ve dizi çekimlerinin İstanbul dışında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.