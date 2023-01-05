Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Dizisi Aile Çok İddialı! Show TV'de Yayınlanacak

Aile isimli televizyon dizisi projesi Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak ve 2023 senesinin başlarında seyirci grubu ile buluşacak. Söz konusu dizi projesi için titiz bir hazırlık sürecinin yürütüldüğü bilinirken oyuncu kadrosunun da yeni senenin ilk günlerinde sete çıktığı açıklandı. Dizinin şubat ayı içerisinde yeni bölümlerini yayınlanacağı bekleniyor ve Kıvanç Tatlıtuğ hayranları ünlü oyuncuyu ekranlarda görmek için sabırsızlanıyor. Projenin hikayesinde Soykan ailesi anlatılacak ve bir çiftlikte yaşayan ailenin hayatları ekranlarda yayınlanacak. Aile dizisi Hakan Bonomo gibi farklı senaryo oluşturma konusunda oldukça etkili bir senaristin elinden çıkıyor ve bu durum da aile dizisine karşı gösterilen ilgiyi arttırıyor.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hayranları Çarpışma isimli dizi projesi ardından seneler sonra oyuncuyu tekrardan televizyon ekranlarında görecekleri için memnuniyet duyuyor. Her ne kadar yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ televizyon ekranlarına dönmek için çok istekli olmasa da sonunda Aile isim yapımda rol almayı kabul etmiş ve bu durum da oyuncunun hayranlarını çok sevindirmişti. Kıvanç Tatlıtuğ daha önce Kral Kaybederse isimli dizi projesi için anlaşma yapmıştı fakat hikaye problemleri sebebiyle Kıvanç Tatlıtuğ daha sonra Ay Yapım imzasını taşıyan Aile dizisinde karar vermişti.

Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarının yanı sıra Serenay Sarıkaya hayranları da Aile dizisini bekliyor ve projenin yayın hayatına başlayacağı günü iple çekiyor. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya Medcezir isimli dizi projesinden seneler sonra televizyon ekranlarına dönüş yapacak ve bu durum da ünlü oyuncunun hayranları için çok önemli bir gelişme haline gelecek. Serenay Sarıkaya gibi başarılı bir oyuncunun Aile dizisinde rol alması diziye karşı gösterilen ilgiyi arttıran bir durum oldu. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile birlikte projenin oyuncu kadrosuna bakıldığı zaman hikayenin çok derin olduğu ve çok derin bir karakter yapılanmasının bulunduğu biliniyor. Hikayede birbiri içine geçmiş olaylar anlatılırken bu durumun seyirci kitlesinin zevkini çok yükselteceği de düşünülüyor.

Oyuncu kadrosunda Nejat İşler ve Nur Sürer gibi iki usta oyuncunun da rol alacağı öğrenildi ve bu durum diziye karşı ilgiyi arttırdı. Usta oyuncu Nur Sürer birkaç hafta önce senaryo gereği ölerek Camdaki Kız dizisine veda etmişti. Bunun yanı sıra Nejat İşler de uzun bir ara ardından tekrardan televizyon ekrana dönüş yaparak oyunculuk performansı sergileyecek. Diğer taraftan sevilen oyuncu Levent Ülgen de Baba dizisinin final yapması ardından Aile dizisine dahil oldu ve seyirci kitlesi Levent Ülgen'in yüksek enerjisini izlemek için çok heyecanlandı.

Canan Ergüder'de projenin oyuncu kadrosunu rol alan oyuncular arasında yer alıyor. Oğlum dizisinde etkileyici bir çıkış gerçekleştiren Canan Ergüder bu defa Aile dizisinde performans sergileyecek. Arka Sokaklar ile yıldızı parlayan ve daha sonra Camdaki Kız isimli dizide rol alan Yüsra Geyik de şaşırtıcı bir rol ile Aile dizisinde izleyici ile buluşacak.