Buse Varol'un Eşi Alişan’a Yaptığı Gönderme Olay Oldu

Bir süredir ilişkilerinde problemler yaşadıkları konuşulan ünlü çift Alişan ile Buse Varol sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Ünlü çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşuluyor ve ayrılık iddiaları ortaya atılıyordu. Sosyal medya hesabı üzerinden eşi Alişan’a flaş bir göndermede bulunan Buse Varol son hamlesi ile dikkatleri üzerine çekti ve adından söz ettirdi.

Yapılan gönderme sonrasında şarkıcı Alişan ile başarılı oyuncu Buse Varol'un kızları Eliz'in birkaç gün önceki doğum gününü ayrı ayrı kutlaması ve boşanma iddiaları tekrardan hatırlandı.

Ünlü oyuncu Buse Varol'un sosyal medya hesabı Instagram üzerinden eşi Alişan ile birlikte çekilmiş olan fotoğraflarını kaldırması ve alyansını çıkarması boşanma iddialarını güçlendirdi ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Buse Varol'un eşi Alişan'a sosyal medya hesabı üzerine yapmış olduğu gönderme ile ilgili merak edilenler ve konu hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Oğlu Burak'ın doğum gününü kutlamayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu Buse Varol, benim güzel kalpli canımın içi oğlum, ben seninle büyüdüm, seninle anne oldum ve büyümeye devam ediyorum şeklinde duygusal bir yazı yazdı. Sen ve kardeşin oldukça bu hayatta farklı bir şeye ihtiyacım yok, İyi ki senin annenim, yeni yaşın sağlıkla gelsin bir tanem, seni çok seviyorum notunu yazan ünlü oyuncu Buse Varol, dikkatleri üzerinde topladı.

Oyuncunun yazmış olduğu bu duygusal mesajda geçen bir şeye ihtiyacım yok sözü eşi Alişan’a bir gönderme olarak düşünüldü ve sosyal medya hesabında çeşitli tepkiler geldi. Buse Varol, yazdığı notu gelen tepkiler üzerine değiştirdi ve yapılan güncelleme takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Ünlü çift ile ilgili flaş bir iddia da bulunan Seyhan Soylu ise adından söz ettirdi ve şarkıcı Alişan'ın 6 gündür evine gitmeyip annesinde kaldığını belirtti.