Büyükelçinin Ukrayna Açıklaması! NATO'ya Katılmaktan Vazgeçiş

Katıldığı radyo programında Ukrayna ile ilgili dikkat çekici önemli açıklamalara imza atan Ukrayna'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Vadym Prystaiko, Kiev’in söz konusu mevcut krizden en iyi çıkış yolunu aradığını ifade etti. Bunun yanı sıra Kiev'in Rusya ile yaşadığı büyük bir çatışmayı önlemek için uzun bir süredir devam etmekte olan Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki NATO’ya katılma teklifinden vazgeçme ihtimalinin düşünüldüğü de açıklandı. Fakat Ukrayna'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi, böyle bir teklifin ülkesinin hedeflerine aykırı olacağını da belirtti ve dikkat çekici açıklamalara imzasını attı.

Ukrayna'nın savaşı önlemek adına NATO'ya katılmamayı düşünüp düşünmediği şeklinde bir soru, Pazar günü BBC Radio 5 Live sunucusu olan Stephen Nolan tarafından soruldu. Prystaiko ise sorulan bu soruya vermiş olduğu yanıt ile dikkatleri üzerine çekti ve dünya gündeminde adından söz ettirdi.

Bu duruma “Olabilir” şeklinde bir yanıt veren Ukrayna'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi “Biliyorsunuz, özellikle bu şekilde şantaj yapılmışsa ve tehdit edilmişse” şeklinde ifadeler kullandı. Ardından askeri bloğun bazı temsilcilerinin de söz konusu bu seçeneğin arkasında olduğu belirtildi ve yapılan bu açıklama kullanmış olduğu ifadeler ile dünya gündeminde yer aldı.

Ukrayna'nın Rusya sınırı olan bazı diğer ülkelerden farklı olan bir özelliğini de belirtti ve herhangi bir askeri ittifakın parçası olmadığı gerçeğini gözler önüne serdi. Bu gerçeğin olumsuz bir durum olduğunu belirtmeye devam eden Ukrayna Birleşik Krallık Büyükelçisi sorulmuş olan soruya yanıt vererek dikkatleri üzerine topladı.

Güncel olarak meydana gelen krize benzer bir krizin askeri bir çatışmaya dönmesi durumunda yaşanacaklar ile ilgili bilgi veren diplomat, tekrardan tek başına yüzleşmek zorunda kalacağını aktardı. Bunun yanı sıra diplomat, Romanya, Türkiye, Bulgaristan, Polonya ve Slovakya’ya da atıfta bulunarak tüm komşuların örgütte iken tekrardan herhangi bir ittifaka üye olmadan korunmasız kalacaklarını belirtti.