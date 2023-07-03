Eşim Benzerim Yok isimli yeni program ekranların sevilen sunucusu Burcu Esmersoy'un eşsiz performansı ile ekranlarda yer alacak. Yeni program ünlü ismin sunuculuğu üstlenmesi sebebiyle dikkat çekti ve adından söz ettirdi. Fox TV ekranında hafta içi her gün 3 Temmuz Pazartesi itibarıyla seyirci grubu ile buluşmak için hazırlık yapan program magazin gündeminde yer aldı. Sizler için haberimizin devamında ünlü Sunucu Burcu Esmersoy'un yer aldığı Eşim Benzerim Yok programı hakkında detayları ve merak edilenleri yazdık.

Tanıtımı yayınlanan program merak konusu oldu ve hakkında çok sayıda haber yapıldı. Yarışmanın ekranlarda heyecan dolu anları sahneleyeceği görüldü ve ilk tanıtım yayınlanan program dikkat çekti. Yarışmada 6 kadın ve 6 erkek yarışmacının olacağı bilgisine ulaşıldı. Sürprizlerle dolu olan bir evde 10 hafta boyunca büyük ödülü kazanmak için yarışacak olan yarışmacılar hakkında detaylar merak edildi. Bunun yanı sıra yarışmada büyük ödülü kazanmak için şans ile birlikte yetenek ve zekanın da yarışacağı açıklandı. Fox TV ekranlarında Burcu Esmersoy'un sunuculuğu ile ekranlarda yayınlanacak olan Eşim Benzerim Yok isimli programda heyecan hiç eksik olmayacak.

Yarışmacıların günlerinin yaklaşık 8 saatini sürprizlerle dolu olan evde geçirecekleri açıklandı ve kazanmak için şartlar aktarıldı. Yarışmacıların zeka oyunlarında galip gelmeleri, yemek yapmaları, yetenekli olmaları ve haftanın son gününde gerçekleşecek olan elemeleri de başarılı bir şekilde atlatmalarının gerekli olduğu ifade edildi. Bu durumda yalnızca zeka ve yetenek ile değil rakiplerinin zayıfı güçlü yönlerini analiz etme ile gerçekleşecek. Yarışmacılar rakiplerle doğru ilişkiler kurmayı yapabilir ve doğru ittifaklar kurarsa istediklerini de alacaktır. Hafta finalinde ise yarışmacılardan en yüksek puan alan kişinin haftanın ödülüne sahip olacağı ve büyük para ödülünü alacağı ifade edildi.