Burak Yamantürk’ten Yeni Proje Haberi Geldi

Ünlü oyuncu Burak Yamantürk, son olarak Elbet Bir Gün isimli dizide yer almış fakat dizinin yayın ömrü kısa süreli olmuştu. Ekran dünyasının başarılı ve sevilen oyuncuları arasında yer alan Burak Yamantürk, dizinin sona ermesi ardından baba olmuş ve bu güzel haber ile dikkatleri üzerine çekmişti. Setlere bir süre boyunca ara veren ünlü oyuncu bu defa dijital platformda hayranları karşına çıkacak. Çok iddialı bir yapım ile sevenleri ile buluşmak için hazırlık yapan oyuncunun yeni projesi merak konusu oldu.

Başarılı oyuncu Burak Yamantürk setlere 2012 senesinde Veda isimli proje ile adım atmış ve daha sonra birbirinden başarılı yapımlarda da rol almıştı. Kayıtdışı, Sevgili Geçmiş ve Tatar Ramazan gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Burak Yamantürk son olarak da Fox TV dizisi olan Elbet Bir Gün isimli projede performans sergilemişti. Dizide Sinem Ünsal ve Şebnem Bozoklu ile beraber rol alan ünlü oyuncunun dizisinin reyting sonuçları kötü gelmiş ve dizi bu sebeple 6. bölümde yayın hayatını sonlandırılmıştır.

Elbet Bir Gün isimli dizinin final yapmış sonrasında baba olan ünlü oyuncu Burak Yamantürk setlere ara vermiş ve kızı ile ilgilenmişti. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Özge Özpirinçci ile bebekleri Mercan’ı kucaklarına alan Yamantürk, bu defa yeni projesi ile ilgi çekti.

Sevilen oyuncu 2 ay önce yeni diziye başlayacaklarını duyurmuştu fakat herhangi bir ayrıntı belirtilmemişti. Dizinin isminin “Aslında Özgürsün” olduğu açıklanırken projenin 9 Mayıs tarihinde Gain TV'de seyirci kitlesi ile buluşacağı öğrenildi. Peki Aslında Özgürsün dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir, ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak? Projede Berna ile Belgin isimli iki kadının hayatı anlatılacak ve dizinin yönetmenliği Ali Kemal Güven tarafından üstlenilecek.