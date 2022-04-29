Mehmet Yılmaz Ak “Pars” Karakteri ile Bütünleşti!

Başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hukuk temalı Yargı dizisinde Savcı Pars karakterine hayat vererek ilgileri üzerinde toplamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Başak Daşman ile Hüseyin Avni Danyal beraber yer aldığı tiyatro oyununu izlemeye gidenler arasında yer alan ünlü oyuncu dikkatleri üzerine çekti. Kanal D ekranlarında pazar akşamlarında seyirci kitlesi ile buluşan Yargı dizisinde oldukça başarılı bir oyunculuk performansı ortaya koyan ünlü isim milyonların desteği ile diziye devam ediyor.

Sosyal medyada, “Bir savcı nasıl olmalı derseniz Pars gibi olmalı” şeklinde yorumlar yapılıyor ve seyirci kitlesi Mehmet Yılmaz Ak tarafından hayat verilen Savcı Pars karakterini ne kadar çok beğendiklerini bu cümleler ile ifade ediyor. Dizi hayranları ünlü oyuncunun rolünün hakkını verdiğini ifade ederken binlerce övgü dolu yorum da gerçekleşiyor.

Dizinin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Pars karakteri Mehmet Yılmaz Ak ile bütünleşerek dizinin en önemli isimleri arasında yer alıyordu. Esprili bir açıklamada bulunan oyuncu ise artık kendisini savcı gibi görmeye başladığını ifade etti ve karakterin de bir yolculuğunun olduğunu söyledi. Bir işe başladıktan sonra evrilebildiğini ifade eden Mehmet Yılmaz Ak, seyircinin tepkisinin de değişebildiğini ve artık bir taraftan savcı olduğunu düşünmeye başladığını ifade etti. Bu durumun komik ama güzel olduğunu açıklayan başarılı oyuncu öyle garip haller yaşadıklarını belirtti.

Ünlü oyuncu dizi dışında bir şey yapmadığını anlatırken 34. bölümde sezon finali yapacaklarını söyledi. Dizinin iyi gittiğini belirten Mehmet Yılmaz Ak, yoğun olduklarını fakat keyiflerinin de yerinde olduğunu söyledi. Güzel reyting sonuçları ile bütün kadronun mutlu olduğunu açıklayan ünlü oyuncu yapmış olduğu açıklamalar ile hayranlarının ilgisini topladı.

Bunun yanı sıra Yargı dizisinin yeni bölümünün 1 Mayıs Pazar akşamında yayınlanmayacağı da bir süre önce açıklanmıştı.