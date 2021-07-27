Burak Özçivit Balık Tuttu, Oğlu Karan'a Gösterdi!

Ünlü oyuncu Burak Özçivit bir süre önce kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ile birlikte Bodrum tatiline çıkmıştı. Son olarak balık avına çıkan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak adından söz ettirdi.

İşte başarılı oyuncu Burak Özçivit'in oğlu Karan ile Instagram hesabına yapmış olduğu paylaşım hakkında detaylı bilgiler...

Balık tutan ünlü isim Burak Özçivit oğlu Karan’a tuttuğu balığı gösterdi ve küçük çocuğun heyecanı kameralar tarafından kayıt altına alındı.

Oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in tatili Bodrum'da devam ediyor ve ünlü isimler magazin gündeminin üst sıralarında yer almayı sürdürüyor. Çift, geçtiğimiz haftalarda oğulları Karan ile beraber tatil rotalarını Bodrum'a çevirmiş ve tatillerinden kesitleri takipçileri ile paylaşmıştı.

Instagram hesaplarından çeşitli paylaşımlar yapan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti oğulları Karan’ın balığı görünce verdiği tepkiyi ve heyecanı yayınlamayı da ihmal etmedi.

Sevilen oyuncu Burak Özçivit, önceki gün olta balıkçılığı yöntemi ile avlandı ve büyük bir balığı yakalamayı başardı. Başarılı oyuncu tuttuğu balığı oğlu Karan’a da gösterirken küçük çocuk kendisine gösterilen balık karşısında büyük bir heyecan yaşadı.

36 yaşındaki ünlü isim Burak Özçivit, Instagram hesabından oğlu Karan ve tuttuğu balık ile yapmış olduğu paylaşımın altına “Karan’ın Gu Gu'su” açıklamasını da yazdı.

Fahriye Evcen de eşi Burak Özçivit'in paylaşmış olduğu gönderisine yorum yaptı ve kullanıcıların dikkatini çekti. “Bu dolaba nasıl sığacak?” şeklinde bir yorumda bulunan ünlü oyuncu Fahriye Evcen yorumu ile çok sayıda beğeni aldı. Instagram hesabında 18,4 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu Burak Özçivit'in paylaşımı kısa süre içerisinde 700 günden fazla beğeni alarak dikkat çekti. Çift önceki gün de oğulları Karan'ın yemek yemeyi en sevdiği restoranda objektiflere takılmış ve geleneği bozmamıştı.