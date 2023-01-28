Bülent Şakrak Serif'nin Kızı dizisinden sonra imajını ve projesini değiştirerek hayranlarını şaşırttı! Bülent Şakrak han

Bülent şakrak şüphesiz herkesin çok sevdiği ve beğendiği oyunculardan bir tanesi.. Dijital ekranlarında olmayı seven ve yer aldığı projelerde oldukça adını ön plana çıkaran usta oyuncu şimdi yepyeni ve farklı bir proje ile hayranları ile buluşmayı bekliyor. Hem dijital projeler ile ilgilenen hem de dijital projeleri ile ilgilenen usta oyuncu oldukça popüler ve ilgi çekici rolleriyle hayranlarını ekrana kilitlemeyi başarıyor. netflix dijital ortamlarında da hayranları ile buluşan ve yer aldığı her projede büyük ilgiyi kendine toplayan Bülent şakrak şimdi çok farklı bir projeyle hayranları ile buluşacak.

Bülent Şakrak Şimdi De Dijital Ortamda Olacak! Netfilix Ardından Gelen Dijital Projesi...

Bülent Şakrak yeni gelen proje tekliflerini değerlendirirken Yaratılan adlı dizide oynamayı kabul etti. Çağan Irmak projesi olan yaratılan isimli dijital projede yer alan Bülent şakrak oldukça başarılı bir imaj ve kadrosu sergileyerek başarıyı yakalamayı hedefliyor.

Dijital platform ekranlarında yer alacak olan ve 8 bölümden oluşan dizinin çekimleri tamamlandı. Oldukça başarılı olan Bülent Şakrak dizide hangi imaj ve hangi karakterle izleyici ile buluşacak henüz bilinmiyor. Çağan Irmak yönetmenliğinde oluşan 8 bölümlük bu dijital platform dizisinde oldukça heyecanlı dakikalarda izleyiciyi bekliyor olacak.

Oldukça fazla ile izlenen dijital ortam dizileri ve dijital platformlar sayesinde dizi ve film sektörü oldukça yaygınlaşan bir kategoride yerini almayı başarıyor. Bülent şakrak gibi usta oldukça ilgi çeken ve rolünün hakkını veren oyuncuların da yer aldığı Çağan Irmak projesinin ise yayın tarihi kesin olmamakla beraber Şubat ayında ekranlarda olmayı planlıyor...