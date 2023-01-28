Yeni yapılan kampanyada Garanti Bankası 125000 TL, TC kimlik numarası ile kredi ödemesi yapıyor

Garanti Bankası ocak ayı sonuna kadar devam ettirmiş olduğu kampanya şubat ayı sonuna kadar uzattığını açıkladı. Bireysel müşterilerin ihtiyaç kredisi kullanmaları için tercih ettiği bankaların başında gelen ve müşterileri düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştiren Garanti Bankası 125000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı.

Kampanya sadece ihtiyaç kredisi olarak değil, vatandaşların diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatabilmeleri için de verilecek olan bir kredi kampanyası olarak biliniyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirecek, nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 125000 TL kredi ödemesi verilmektedir. Banka müşterilere uygun faiz oranları ile birlikte alabilecekleri bu kredilerden yararlanabilmeleri için garanti Bankası kredi politikalarına uygun bir müşteri olması isteniyor.

Garanti Bankası kredi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilir veya bu bankada hesabınızın olması durumunda mobil uygulama üzerinden de işlem yaparak, kredi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden verilecek olan tüm kredilerde daha düşük faizlerle ve gelir belgesiz ve masrafsız kredi ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Garanti Bankası 125.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman 12 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak da bu kredileri kullanabiliyorsunuz. Kredi başvurusu internet sitesi üzerinden yaptığınız da onay alırsanız size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek bu krediyi kullanabilirsiniz. Eğer krediniz gelir belgesiz olarak onay aldıysa kimlikle gelir belgeli olarak onay aldıysa belgeleriniz ile birlikte kredi başvurusuna şubelere gidebilirsiniz.