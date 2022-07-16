Bu Üç Burcun Para Konusunda Şansı Dönüyor! Bu Hafta Parayı Kıracak Burçlar Belli Oldu..

Burcumuz sadece karakterimizi değil aynı zamanda para, aşk ve daha birçok konudaki şansımızı da etkiliyor. Gezegen ve yıldızlar hareket ettikçe bizde burcumuza göre bu durumdan etkilenmeye devam ediyoruz. Bazı günler mutlu bazı günler enerjik bazı günlerde kendimizi bitkin hissedebiliyoruz. Yıldızlar hayatımıza şekil verirken yeni haftanın para konusunda en şanslı burçları da belli oldu.

Yeni haftanın gelişiyle birlikte iş ve para konusunda bu üç burç oldukça şanslı olacak. Önüne gelen fırsatları doğru değerlendirerek sadece bu haftanın değil temmuz ayının en şanlı günlerini yaşayabilirler.

KOÇ BURCU

Koç burcunun azmi ve çalışkanlığı bu hafta kendini gösterecek. Koç burcu özellikle de iş konularında kendini şanslı hissedecek. Kariyerinde ilerlemek için Koç burçları için önemli bir hafta geliyor. Koç burçları bu hafta iş hayatlarında uzun zamandır bekledikleri haberi, terfii ya da zammı alabilirler. Bu hafta iş hayatınızdaki başarıların ön planda olduğu bir süreç olacak. Uzun zamandır düşündüğünüz ama kariyerinizde adım atamadığınız o başarıları bu hafta atabilirsiniz. Verdiğiniz borçlar da bu hafta size geri dönecek. Yeni kazanç kapılarda açılacak iş hayatınız için önemli fırsatlar olacak.

İKİZLER BURCU

Dolunayla birlikte İkizler burcu içinde devran dönüyor. Bu hafta ikizler burcu özellikle de finansal açılardan yeni bir şans elde edecek. Özellikle de bir süredir maddi sıkıntılar yaşayan ikizler burçları bu haftayla birlikte maddi stresten uzaklaşmaya başlayacak.

İkizler burcu için yeni kazanç kapıları bu dönem hiç olmadığı kadar çok açılacak. Miras, sigorta ve prim gibi konularda da İkizler burcu oldukça şanslı olacak.

TERAZİ BURCU

Yeni haftada maddi açıdan güzel geçirecek bir diğer burçta Terazi burcu. Kariyer yaşamında yıldız gibi ön plana çıkacak bu hafta Terazi burçları. Yaşadıkları olumsuz maddi problemleri geride bırakacaklar. Kariyerlerinde verdikleri emeklerin maddi olarak meyvelerini toplamaya başladıkları bir hafta olacak.