İstanbul’da Korkutan Şoför! Yolun Karşısındaki Çocukların Üzerine Minibüs Sürdü

İstanbul Esenler’ de korku dolu anlar yaşandı. Minibüs şoförlüğü yapan Sedat A. Kendisini uyaran iki çocuğun üzerine minibüsünü sürdü. Olaylar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Detaylar haberimizde…

Korkunç olay İstanbul’un Çinçindere Caddesi’nde gerçekleşti. Sabah saatlerinde Sedat A, sürdüğü minibüs yaya geçidini kapattı. Duruma şahit olan Elif Nisa A. (15) ve Yağmur S. (17) minibüs şoförünü uyardılar. Bu dakikadan sonraysa olayın seyri değişmeye başladı. 15 ve 17 yaşlarındaki iki kızla minibüs şoförü Sedat A. Arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından 15 ve 17 yaşlarında Elif Nisa ile Yağmur S. yolun karşısına geçmek istedi. Çocuklar yolun karşısına geçerken yeşil ışığın yanmasıyla birlikte minibüs şoförü de manevra yaptı. Minibüsü karşıdan geçmeye çalışan iki kızın üzerine sürdü.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Çevredeki vatandaşlar da olaya büyük tepki gösterdi. Kızlar ise olayın ardından aileleriyle birlikte polise giderek minibüs şoförü Sedat A.’dan şikâyetçi oldular. Ekipler tarafından güvenlik görüntüleri incelendikten sonra saldırgan minibüs şoförü Sedat Arde gözaltına alındı.

Olaylarsa an ve an bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere göreyse şoförün minibüsü kızların üzerine sürdüğü, kızlarınsa kaçarak kendilerini korumaya çalıştıkları görülüyor. Olaya dair soruşturmalarsa devam ediyor. İki küçük kızınsa sağlık durumu iyi.