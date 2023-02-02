Rüyanda Görürsün Hangi Platformda? Rüyanda Görürsün Filmi Konusu Ne, Ne Zaman Çıkacak?

Son zamanlarda fragmanı sık sık karşımıza çıkan Rüyanda Görürsün filminin yayınlanma tarihi yaklaştı. Filmde yer alan oyuncuların sevenleri ve filmin fragmanını izleyip beğenen kişiler merakla filmi beklemeye başladı. Başrollerini Murat Boz ve Burcu Özberk’in paylaştığı Rüyanda Görürsün filminin yönetmenliğini Cemal Alpan üstlendi. Bunun yanı sıra Devrim Yakut gibi oyunculuk dünyasının köklü oyuncularının da yer aldığı dizinin hangi platformdan yayınlanacağı da merak konusu oldu.

Seyircilerle buluşmaya hazırlanan Rüyanda Görürsün filmi, romantik komedi türünde büyük beğeni toplamaya geliyor. Biz de bir partide tanışan Engin ve Pelin'in yaşadıklarını konu alacak olan bu filmin detaylı bilgisine haberimizde yer verdik.

RÜYANDA GÖRÜRSÜN FİLMİ NEREDE YAYINLANIYOR?

Rüyanda Görürsün filmi 3 Şubat Cuma günü yani yarın Amazon Prime platformunda izleyicilerle buluşacak.

RÜYANDA GÖRÜRSÜN FİLMİNİN KONUSU NE?

Engin ve Pelin, aşka inanmayan iki kişidir. Bir partide yolları kesişir ve ne olduğunu anlamadıkları gece sonunda iki yıllık evli oldukları bir rüya içinde bulurlar. Pelin ve Engin birbirine tahammül edemezler ve kabustan uyanmak için her yolu denemektedir. Ancak yaşadıkları, ikisini de zamanla birbirine bağlamaya başlar.

RÜYANDA GÖRÜRSÜN FİLMİ OYUNCULARI

Amazon Prime’da yayınlanacak olan Rüyanda Görürsün filminin kadrosu açıklandı. Burcu Özberk, Murat Boz, Devrim Yakut, Ekin Mert Daymaz, Feridun Düzağaç, Hivda Zizan Alp, Kubilay Karslıoglu, Selen Soyder, Şerif Erol, Uğur Uzunel gibi iyi oyuncular yer alıyor.

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz, Türk şarkıcı, söz yazarı ve aktördür. 1980 yılında Zonguldak’ta doğdu. 2006 yılında, ilk stüdyo singleı “Aşkı Bulamam Ben”i piyasaya sürdü ve bu albüm, Türkiye'de büyük bir başarı kazandı. Böylece müzik piyasasına bomba gibi bir giriş yaptı.

Murat Boz, güzel ses tonu, enerjik performansı ve popüler şarkıları ile Türk müzik dünyasının önde gelen sanatçılarından biridir. Hala aktif olarak müzik kariyerine devam ederek hayranlarına hit şarkılar sunmaktadır. Aynı zamanda yıllardır “O Ses Türkiye” programının jüri üyelerinden biridir.

Murat Boz, pop, R&B ve hip hop gibi birçok müzik türünde eserler vermiştir. Aynı zamanda film ve dizilerde rol almıştır. 2014 yılında oyunculuk dünyasına Hadi İnşallah filmi ile giren Boz, 2016 yılında kariyerine Kardeşim Benim (2016) filminde de başrol oynayarak devam etti. Başrollerini İrem Sak ve Yasemin Allen ile paylaştığı, romantik komedi filmi “Dönerse Senindir” filmi ile de büyük beğeni topladı.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk 11 Aralık 1989 yılında Eskişehir’de doğmuş Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizideki Huricihan Sultan karakteriyle kazandı. "Güneşin Kızları" dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri ise kariyerindeki bir dönüm noktasıdır. Ayrıca, Erdal Beşikçioğlu'nun "Tatbikat Sahnesi"nde "Marquis de Sade Quills" ve "Woyzeck Masalı" adlı oyunlarda rol aldı. TRT 1'de yayımlanan "Aslan Ailem" dizisinde de oynadı. "Direniş Karatay" filminde Türkan karakterini canlandırdı. "Afili Aşk" dizisinde Çağlar Ertuğrul ile birlikte oynadı ve bu dizi ile Altın Kelebek Ödülleri’nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. FOX'ta yayımlanan "Çocukluk (Kimsesizler)" ve "Aşk Mantık İntikam" dizilerinde de başrol oynamıştır.