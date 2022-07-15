Bu Burçlardan Korkun! Güçlü Sezgileriyle Geleceği Öngörebilen Dört Burç!

Sezgi hem astroloji de hem de maneviyatta en önemli duygulardan biri. Bazı burçlarsa sezgileriyle olacakları önceden hissederler. İç güdüleri kuvvetli olan bu burçlar enerjilerini doğru kullandıklarında olayların nasıl şekilleneceğini nasıl bir yol izleyeceğini önceden bilirler, hiçbir şeyi kaçırmazlar. İşte en kuvvetli sezgileri olan o dört burç…

Zodyak burçlarından bazıları var ki sezgileriyle adeta geleceği yorumlarlar. Burcumuz bize olumlu ya da olumsuz birçok kişilik özelliği kazandırır. Bunlardan bir tanesi de sezgilerimizdir. Sezgi’nin sözlük anlamında kanıt, delil ya da bilginin nasıl elde edildiğini anlamadan bilgi edinme yeteneği yazar. Yani sezgileri güçlü olan burçlar aylardır konuşmadığı birinden haber alacağını ya da o gün kötü bir haber geleceğini daha güne başlamadan hissederler. Bir önsezi, içgüdüsel bir duygu gibi bir algıdır. Hayatımıza temelden şekil verir. Astrolojiye göre ise sezgileri diğerlerine göre oldukça kuvvetli olan dört burç vardır. İşte o burçlar...

YENGEÇ BURCU

Özellikle de yengeç burcu kadınları oldukça kuvvetli sezgilere sahiptirler. Ne yapacaklarını her zaman bilemezler belki ama işlerin nasıl sonuçlanacağını her zaman hissederler.

Ay tarafından yönetilen Yengeç burçlarının sezgileri de ayın evrelerine göre şekil alır. Ayın evrelerine göre yengeç burçlarının sezgileri de kuvvetlenir. Bir sorunla karşılaştığınızda ya da çıkmazda kaldığınızda Yengeç burcunun etrafında olmak size ihtiyacınız olan desteği sağlayacaktır.

AKREP BURCU

Plüton tarafından yönetilen Akrep burçlarının da sezgileri bir o kadar güçlüdür. Bu burçlar adeta gece hassaslığına sahiptirler. Bir diğer deyişle olayların üstü kapalı ve karanlıkta kalan o küçük ayrıntılarını şıp diye anlar ve herkesten daha iyi görebilirler.

Gelen tehlikeleri kilometrelerce öteden gören Akrep burçları bulundukları ortamı ve çevrelerini oldukça iyi analiz ederler. Bu analiz yetenekleri ise sezgilerinden gelir. Akrep burcunun sezgileri doğru karar almalarına da yardımcı olur. Bu burcun aynı zamanda altıncı hissi de oldukça güçlüdür. Sebebini bilmeden aldıkları kararlarda doğru yolda olduklarını her zaman bilirler.

KOVA BURCU

Uranüs tarafından yönetilen Koca burçlarının da oldukça geniş bir bakış açısı vardır. Sezgileri kuvvetli olan bu burç olaylar karşısında her zaman net ve kendinden emin bir duruş sergiler. Vizyonları geniş olan kova burçları sezgileri sayesinde hem günlük hayatlarında hem de iş hayatlarında bir adım öndedirler.

BALIK BURCU

Zodyak’ın son burcu olan Balık burçları hem duygusal anlamda hem de sezgisel anlamda oldukça güçlüdürler. Kaos ortamlarında bile sakin kalabilen Balık burçları işler ne kadar sarpa sararsa sarsın yolda nasıl yürüyeceklerini her zaman sezgisel olarak bilirler.

Yönetici gezegeni Neptün olan Balık burçlarının mistik tarafları da oldukça güçlüdür. Bu güçlü yanları sayesinde sezgilerine oldukça kolay bağlanırlar.