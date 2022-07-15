Bitlis’te 3 Camii’nin Elektriği Kesildi! 3 Gün Ezan Okunmadı Cemaat Mağdur

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesi üç camiinin elektriği kesildi. Kesintinin sebebinin ise ödenmeyen elektrik faturaları olduğu ortaya çıktı. Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç ise olaya tepkili. Avunç yaptığı açıklamada “Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey, bugüne kadar hiç zaman camilerin elektriği kesilmedi” ifadelerini kullandı. Avunç, elektrik dağıtım şirketiyle de görüştüğünü fakat borçların tamamı yatırılmadığı sürece elektriğin verilmeyeceğini cevabını aldığını paylaştı.

Belediye Başkanı Avunç’un açıklamalarına göre elektrik dağıtım şirketine görüntülerin basına verileceğini söylemiş. Bu olaydan sonra ise şirket elektriği açmış.

Güroymak’ın Gölbaşı beldesindeki Eski Köşk Camii, Nur Camii ve Gültepe Camii üç gün önce elektrik kesintisi yaşadı. Camilerde üç gündür de elektrik bulunmuyordu. Sadece Yeni Cami’ye ait ödenmemiş 6 faturanın toplamı ise 7 bin Türk lirasının üstünde olduğu ortaya çıktı.

KESİNTİLER NEDENİYLE EZAN OKUNAMADI

CHP’li Belediye Başkanı Avunç’un basına veriyorum sözlerinden sonra şirketin müftülüğü aradığı ve elektriği açtığı öğrenildi. Üç günlük elektrik kesintisi süresinde ezan okunamadı. Avunç tarafından yapılan açıklamaya göre konuya dair cemaatinde bir bilgisi yok.

7 AYLIK ELEKTİRİK FATURASI BİRİKMİŞ

Avunç yaptığı açıklamasında hatanın Diyanete ya da başka bir kuruma/şahsa ait olduğunu bilmediğini açıkladı. 3 camiinin elektrik faturaları ise 7 aydır ödenmemiş.