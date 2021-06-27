Britney Spears Çok Konuşulan Dava Ardından Sevgilisiyle Tatile Çıktı

Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Britney Spears, geçtiğimiz günlerde babası Jamie Spears’ın 13 senedir süren vasiliği hakkında görülen davada önemli açıklamalarda bulunmuş ve çarpıcı sözleri ile magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Yıllarca mutluyum diyerek yalan söylediğini ve babası tarafından istismara uğradığını açıklayan sevilen isim, dava ardından sevgilisi ile birlikte soluğu tatilde aldı. Sam Asghai ile beraber Hawaii’de bulunan Maui isimli adaya giden ünlü şarkıcının keyifli halleri hayranlarını mutlu etti. Stresli geçen bir duruşma sonrasında neşeli olduğu görülen Britney Spears kameralara yansıdı.

Babası Jamie Spears'in vasiliğinin sona ermesi adına açmış olduğu davada ifade veren ünlü şarkıcı Britney Spears çarpıcı itiraflarda bulunmuş ve bu şekilde neredeyse dünya genelinde adından söz ettirmişti. Son olarak ise sevgilisi ile beraber tatile çıkan ünlü şarkıcı Beritney Spears yaklaşık olarak 4 senedir aşk yaşadığı Sam Asghai ile objektiflere takıldı. Aşıklar, tatil yaptığı sırada tüm gün denize girmeyi tercih etmedi ve güneşlendi. Uzun bir süre sohbet eden çift keyifli halleri ile de dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde yapılan duruşmada mutluyum diyerek tüm dünya yalan söylediğini açıklamış ve babasının yaptıklarını anlatmıştı. Şimdi ise neşeli halleri ile yaklaşık olarak 4 senedir aşk yaşadığı sevgilisi ile beraber görüntülenen ünlü şarkıcı, bu halleri ile hayranlarından tam not aldı. 39 yaşındaki şarkıcı Britney Spears kimsenin kölesi olmadığını ve sadece yaşamak istediğini söylemiş ve ve duruşmada yapmış olduğu açıklamalar ile gündemde yer almıştı. Duruşma sırasında yapmış olduğu açıklamalar hala konuşulan Britney Spears tatil sırasında telefonunu elinden düşürmedi.

Ünlü ismin kişisel ve finansal hayatının kontrolü 2007 senesinde geçirmiş oldu psikolojik rahatsızlık sonrasında tamamen babasının kontrolüne geçmişti. Babası da Britney Spears’ın tüm turnelerini, bu turnelerden elde edilen gelirleri, evlenip evlenmemesi ve sosyal medya hesabına yapmış olduğu paylaşımları kontrol ediyordu. Ünlü şarkıcı ise 13 sene süren vasiliğe ilişkin açıklamalar yapmış ve babasının kendisine psikiyatri ilaçlara zorladığını ve bu sebeple sürekli olarak sarhoş hissetmesine neden olduğunu söylemişti.