Cemre Kemer Ne Zaman Doğum Yapacak, Cemre Kemer Kaç Aylık Hamile?

Bir döneme damgasını vuran ve pek çok genç kızın şarkılarını ezbere bildiği popüler müzik grubu Hepsi’nin üyelerinden Cemre Kemer hamilelik fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Anne olmaya hazırlanan ve belirgin olan karnı ile sevenlerini mutlu eden başarılı şarkıcı hakkında doğuma az kaldığı yorumları gerçekleşti. Yaklaşık olarak 9 aylık hamile olduğu tahmin edilen Cemre Kemer’in doğum anı için geri sayıma başladığı tahmin edildi. İşte Hepsi grubunun sevilen üyesi Cemre Kemer’in paylaşmış olduğu fotoğraf ve ünlü ismin hamileliği ile ilgili detaylı bilgiler…

2020 senesinin Aralık ayında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Emre Medina ile nikah masasına oturan ve ilk kez annelik duygusunu tadacak olan başarılı şarkıcı Cemre Kemer, sosyal medya hesabından fotoğraflarını yayınlıyor ve yaşadığı heyecanı da gözler önüne seriyor. 36 yaşındaki şarkıcı önceki gün havuz başında mayosu ile vermiş olduğu pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Başarılı ismin yayınladığı fotoğrafın altına “9. Ay” şeklinde bir açıklama yazılmış olduğu dikkatlerden kaçmadı. Cemre Kemer’in takipçileri ise fotoğrafın altına “gel artık minik” ve “çok güzelsiniz” şeklinde binlerce sayıda yorum yazdı.

Cemre Kemer, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Gülçin Ergül’den oluşan başarılı grup Hepsi 2005 senesinde “Bir” isimli albümü ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yapmıştı ve milyonların kalbini çalmıştı. 2009 senesinde ise gruptan Gülçin ayrılmış ve üç başarılı şarkıcı yoluna devam etme kararı almıştı.

Yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ise Hepsi Grubu bir süre sonra ayrılmış ve bu haber grubun hayranlarını çok üzmüştü. Kısa bir zaman önce de Gülçin Ergül ilk olarak Eren Bakıcı ile barışmış daha sonra Ergül'ün Cemre Kemer ile arasındaki buzların eridiği öğrenilmişti. Gruptan ayrılan Gülçin Ergün ise eski arkadaşları ile barışması ardından grubun bir araya geleceği yönündeki dedikodulara yanıt vermiş ve bu şekilde bir konuşma yapmadıklarını söylemişti.