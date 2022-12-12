Böyle İş Kazası Görülmedi Mustafa Mert Koç'un Burnu 4 Yerinden Kırıldı! Talihsiz Kaza Sette Yaşandı

Bir Peri Masalı dizi setinde herkesi üzen çok talihsiz bir olay yaşandı. Bir kavga sahnesini çekerken Mustafa Mert Koç'un burnu tam 4 yerinden kırıldı! Maalesef sette çekim yaparken yumruğu yanlışlıkla Mustafa Mert Koç'un burnuna gelen Taro Emir tarafından talihsiz oyuncunun burnu 4 yerinden kırıldı. Fox TV'nin sevilen dizilerinden Bir Peri Masalı dizi setinde bu hafta başrol oyuncuları bir biri ile rol icabı dövüşürken geri dönülmez bir kaza meydana geldi.

Dizi çekimlerinde Olanlar oldu Mustafa Mert Koç'un burnu 4 yerinden kırıldı dizi setinde yaşanan kazayı Mustafa Mert Koç sosyal medya hesabından sevenlerine kendisi duyurdu. Öncesinde öğrenilmiş olan kazanın sonucunda Mustafa Mert Koç'un burnunu kırdığı zaten biliniyordu. Ancak kendisi herhangi bir açıklama yapmamıştı. Sosyal medya hesabından açmış olduğu canlı yayınla sevenlerine konunun detayları ile ilgili bilgi veren Mustafa Mert Koç iş kazasıdır olabilir gibi tabirler kullandı.

Mustafa Mert Koç İş Kazasıdır Dedi! Sevenleri Estetik Yaptırdı Mı Yaptırmadı Mı Merak Etti!

Fox TV'nin sevilen dizisi bir Peri Masalı’nda sette yaşanan kaza herkesi üzdü. Başrollerini Alina Boz Taro Emir Tekin Hazal Filiz Küçükköse Mustafa Mert Koç ve Nazan Kesal'in paylaştığı sevilen dizide iki başrol oyuncusu canlandırdıkları bir dövüş sahnesinde Taro Emir Tekin'in yanlışlıkla Mustafa Mert Koç'un burnuna yumruk atması ile oyuncunun burnunun 4 yerinden kırılması bir oldu!

Bu olayı canlı yayında takipçileriyle paylaşan Mustafa Mert Koç iş kazasıdır olabilir sette böyle şeyler olur diyerek takipçilerine tamamen bir kaza olduğunu söyledi Bununla birlikte estetik yaptırdığı söylentilerine şu şekilde cevap verdi; Şuan yoğun bir çalışma dönemi içerisindeyim, bu süreç içerisinde bir estetik operasyon geçirmem ve atlatmam çok mümkün değil çalıştığım için herhangi bir estetik yaptırma girişiminde bulunmadım dedi.