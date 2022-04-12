Böbrek Taşı Oluşumunu Engelleme Yolları Nelerdir?

Çok farklı sebeplerden kaynaklandığı bilinen böbrek taşlarının ağrı şiddetinin doğum sancısından daha fazla olduğu şeklinde yorumlar yapılmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için ise tuzdan uzak durmak, bol su tüketmek, hareketli bir hayata geçiş yapmak ve tek tip beslenmeye bırakmak alınacak olan tedbirlerin başında gelmektedir.

Böbrek taşı probleminden uzak kalmanın yolları bulunurken bütün kurallara uyulması durumunda herhangi bir problem ile karşılaşma olasılığı da azalmaktadır. Böbrek taşlarının oluşmasını engellemek için yapılması gerekenleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili önemli bilgileri veren Memorial Ataşehir Hastanesi Üroloji Bölümünden Profesör Dr. Turhan Caşkurlu sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Caşkurlu, protein ağırlıklı beslenmenin halk arasında böbrek taşına sebep olduğu inanışının çok yaygın olduğunu belirtirken konu hakkında farklı bilgileri de paylaştı. Böbrek taşı oluşumuna yalnızca protein ağırlıklı beslenmenin değil diğer bütün beslenmelerin de yol açabileceği yönünde ifadeler kullanıldı. Bunun yanı sıra Anadolu'da tahıl ağırlıklı beslenmenin çocuklarda mesane ve böbrek taşına sebep olduğu da ifade edilen bilgiler arasında gösterildi.

Halk arasında böbrek taşı hakkında çikolata, çay, kahve, maydanoz ve kuşkonmaz gibi pek çok gıda için olumsuz ya da olumlu söylentilerin bulunduğu belirtilirken bilimsel açıdan ortada yeterli bir delil bulunmadığı yönünde de ifadeler kullanıldı.

Genel sağlık bakımından tüketilen gıdaların çeşitlendirilmesinin önemli olduğu gibi bu durumun böbrek taşlarına karşı alınacak olan önlemlerin başında geldiği ifade edildi.

Birden fazla etkenin böbrek taşı oluşumunda bulunduğu söylenirken bunların bir araya gelmesi ile böbrek taşı oluşma riskinin artış gösterebileceği yönünde ifadeler kullanıldı. Genetik ve cinsiyet gibi değiştirilemeyen risk faktörleri ile birlikte değiştirilebilen etkenlerin de bulunduğu yönünde bilgiler paylaşıldı. Gün içerisinde yeterli oranda su içilmemesinin idrarı yoğun bir hale getirdiği belirtilirken yoğunluğu artış gösteren kristallerinin birleşerek taş oluşumunu başlatabileceği ifade edildi.