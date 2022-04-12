Atv'den Yeni Yaz Dizisi Haberi Geldi! İçimizdeki Ateş Ne Zaman Başlayacak?

Televizyon kanallarında yaz dizileri kış mevsiminin son günlerine yaklaşılması ile beraber bir bir ortaya çıkmaya başladı ve çeşitli tanıtımlar gerçekleşti. Gerçekleştirilen bu tanıtımlardan anlaşıldığı üzere yaz mevsiminin oldukça hareketli geçeceği şeklinde yorumlar yapıldı. Konu hakkında elde edilen son proje ise Atv'ninki oldu ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi.

İçimizdeki Ateş isimli yeni dizi Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak ve bir yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayacak. Peki İçimizdeki Ateş dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir, ne zaman yayın hayatına başlayacak, ilk bölüm ne zaman yayınlanacak? Proje Fabrika Yapım imzalı olarak ekranlarda yer alacak ve bir gençlik dizisi olarak seyircisiyle buluşacak.

Projenin başrol oyuncusunun ise Atakan Hoşgören olduğu öğrenildi ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti. Atakan Hoşgören isimli genç oyuncu 4N1K isimli projede sergilemiş olduğu performans ile eleştiri toplamıştı. Daha sonra Sana Söz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Umut karakterine hayat vermiş ve dizide başına buyruk davranarak izleyici kitlesinin ilgisi ile karşılaşmıştı. Oyuncu hakkında yapılan sosyal medya paylaşımlarına bakıldığı zaman Atakan Hoşgören'in kendisini geliştirdiğine dair mesajlar yazıldı.

Daha önce Leyla ile Mecnun, Ulan İstanbul ve Vuslat gibi başarılı projelere imza atan ünlü yönetmen Murat Onbul, İçimizdeki Ateş isimli dizinin yönetmenliğini de gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra proje için oyuncular ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi ve seçilecek olan isimler merak konusu oldu. Diğer taraftan İçimizdeki Ateş ismi ile yayınlanacak olan projenin hikayesinin Veli Kaya ile Nimet Erdem tarafından yazıldığı biliniyor.

İçimizdeki Ateş dizisinin yanı sıra bir süre önce Kanal D'nin projesi de ortaya çıkmıştı ve dizinin isminib Bir Yaz Dizisi olacağı bilgisine ulaşılmıştı. Söz konusu projede ise İlayda Alişan ile Burak Yörük gibi iki genç oyuncu rol alacak.