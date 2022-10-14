Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol İkilisinden Muhteşem Proje Yakında İzleyenler ile Buluşacak

Dijital bir platform olan Netflix’te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde büyük bir performans gösteren Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol ikilisi beraber göstermiş olduğu başarılarından dolayı büyük bir uyum göstererek sette başarı elde ediyorlar. Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol 2017 ve 2018 yılları arasında ünlü bir televizyon ekranı olan Kanal D’de oynadıkları ve aynı zamanda başrol oyuncusu oldu siyah Beyaz Aşk dizisi ile tanışmışlardı ve bu tanışıklık diziden sonra da büyüyerek devam etti.

Arada Aşk Mı Var?

Zaman zaman ikili arasındaki bu ilişkinin birlikteliğe döndüğüne dair magazin haberleri de yer vermişti. Ünlü oyuncu Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol geçtiğimiz yaz beraber tatile çıkmalarını ardından sosyal medya üzerindeki paylaşmaları izleyenler arasından sıkı takip edilen konulardan biriydi. İkili her defasında çok iyi bir dost olduklarını da dile getirmekte gecikmedi.

Bircefine jewellerl Markası Yolda

Ünlü oyuncu Birce Akalay’ın Instagram’da paylaşmış olduğu son resimde bu iki ünlü isimleri hayranlarını meraklandırdı. Birce Akalay ise bu yayınlamış olduğu fotoğrafa şu notları düştü. Canımdan büyük sürpriz var Yeni koleksiyonumuz yükleniyor. Diyerek yeni bir girişim içinde olduğunu duyurdu. Öte yandan çok yakın arkadaşı aynı fotoğrafa ir yorum yaparak yine kendi sayfasında paylaşan İbrahim Çelikkol ise, baskın var Birce fine javerlary yeni koleksiyonu geliyor diyerek müjdeyi takipçileri ile paylaştı.

İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay ikilisi oyunculuklarının dışında bir takım markası için bir araya geldiklerini ve Birce Akalay’ın çok yakın arkadaşı olan İbrahim Çelikkol’un da bu yeni koleksiyonun tanıtımında desteklerini esirgemediği ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde hangi projede yer alacakları ise büyük bir merak konusu oldu.