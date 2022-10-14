Çok Güzel Hareketler 2. Sezona Bomba Gibi Giriş Yapıyor

Eylül ayının gelmesiyle birlikte televizyondaki dizi ve programlarda yeni sezonlar ve yeni bölümler yayınlanmaya başladı. Bunlardan biri olan ve Star TV ekranlarında izleyicilere keyifli dakikalar yaşatan çok Güzel Hareketler Bunlar 2. sezonda da bomba gibi geliyor. İzleyenlerin kahkahalara boğulduğu program birbirinden farklı ve eğlenceli skeçleri ile tüm izleyenleri pazar günleri Star TV ekranlarına kilitliyor. Çok güzel hareketler Star TV ekranlarında yeni sezonunda 2 Ekim Pazar günü başladı.

Gülmek ve Eğlenmek İçin Star TV Ekranlarına

Yönetmenliğinin Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı ve Star TV ekranlarında her bölümünün sevilerek izlendiği çok Güzel hareketler 2 programı yeni bölümü ile 2 Ekim Pazar günü Star TV ekranlarında izleyicileri yine kahkahaya boğdu. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı ekip yine bomba gibi yepyeni skeçlerle ekranları karşısında bekleyen izleyenlere sunuyor. 2 Ekim Pazar günü 121. bölüm Star TV ekranlarında verildi. İzleyenlerin merakla beklediği bu program da yine çok komik kısa skeçler yer aldı.

Çok Güzel Hareketlerde Yeni Bölümde Neler Olacak

Yılmaz Erdoğan'ın sanat yönetmenliğini yürüttü Star TV'nin gözde programlarından biri olan çok Güzel hareketler 2 yine izleyenleri kahkahaya boğmak için hazırlandı. 121 bölümde Yaz tatilinden dönen çocukların anlattıkları olaylar aile sırlarını bir bir ortaya dökecek. Nobel ödülü alan fizikçi Alper tartışma programında yine kahkaha dolu anların yaşanmasına sebep olacak. Yeni bir öğretmen olan Alper şaşkınlığını gizleyebilecek mi?

Düğün yapma telaşı içinde olan ailenin komik anları torununu uyutmak için gündüz izlenen kadın kuşa programlarından esinlenen Ulviye'nin yaşadıkları ve daha birçok komik skeçler Star TV ekranlarında olacak. Bu sezonda da 6 yeni farklı skeç ekranda olacak. Bu skeçlerin konusu ise minik çilekeşler anaokulu 3, ailenin güvenliği, tartışmaya kapalı skeci, f tipi sınıf, ayıp olur ve babaanneden masallar konuları yer alacak. Yeni sezonda yeni bölümleri olan ve enerji dolu kahkaha atmak isteyenlerin buluştuğu çok Güzel hareketler 2 yeni bölümleri ile Star’da olacak.