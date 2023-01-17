Bircan Bali’nin İntihar İddiasına Hafsanur Sancaktutan’dan Yanıt Gecikmedi!

Ünlü sunucu Bircan Bali, geçtiğimiz günlerde genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile ilgili bir haber yayınlamış ve oyuncunun bileklerini keserek intihar teşebbüsü ettiğini öne sürmüştü. Yapılan bu açıklama sonrasında konu gündemde yer almış ve pek çok kişi ünlü sunucu Bircan Bali’yi eleştiri yağmuruna tutmuştu. Bircan Bali'nin 22 yaşında bir genç kız hakkında kötü bir şekilde haber yaptığını yazan pek çok sosyal medya kullanıcısı Hafsanur Sancaktutan’ı desteklemişti. Bircan Bali'nin yapmış olduğu açıklamalar sonrasında Hafsanur Sancaktutan ise konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşarak dikkatleri üzerinde topladı. İddiaları kesin bir dille yalanlayan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

Bircan Bali’ye yapmış olduğu haber sonrasında sosyal medya hesabından çok sayıda yorum yapıldı ve ünlü şarkıcı Hadise de Hafsanur Sancaktutan'a destek mesajı yayınladı. Beyaz TV'de izleyici karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz isimli program yorumcusu Bircan Bali önceki akşam yapmış olduğu açıklamada Hafsanur Sancaktutan’ın intihara teşebbüs ettiğini öne sürmüştü.

Sunucu Bircan Bali, konu hakkında yapmış olduğu ilk açıklamalarda isim vermemiş ve sadece ünlü bir ismin intihara teşebbüs ettiğini belirtmişti. Bircan Bali, daha sonra yeni bir açıklama daha yaptı ve o ünlü ismin Hafsanur Sancaktutan olduğunu belirtti. Hafsanur Sancaktutan ise iddialar sonrasında bir açıklama yaptı ve iddiaları kesin bir dille reddetti. Yapılan haberin televizyonda yayınlanan bir magazin programında konuşulduğunu ifade eden ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan bu haberin kendisini ve ailesini çok üzdüğünü ve çok zor durumda bıraktığını belirtti.

Haftanur Sancaktutan avukatları tarafından tedavi gördüğü hastanede gerekli raporları alarak yasal bir süreç başlatacak olması sebebiyle detaylı bir açıklama yapılmasının istendiğini yazdı. Hafsanur Sancaktutan 22 yaşında hayatını, işini ve ailesini çok seven bir genç olduğunu belirtirken böyle bir habere maruz kaldığı için de çok üzgün olduğunu açıkladı. Sosyal medyada ve basında bu konuda habere itibar edilmeyeceğini umduğunu ve vicdanlı davranılacağına inandığını belirten ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan bu konu hakkında hassasiyet gösteren herkese teşekkür ettiğini de belirtti.

Oyuncunu yapmış olduğu açıklama sonrasında Bircan Bali'de haberinin arkasında durdu ve oyuncuya “Bileklerini göstersin” şeklinde seslendi. Hafsanur Sancaktutan ise yapılan bu açıklama sonrasında bileklerinin göründüğü bir fotoğraf paylaşarak bu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

Hadise de Bircan Bali'ye tepki gösteren isimler arasında yer aldı ve sosyal medya hesabına yapmış olduğu açıklamalar ile ünlü oyuncuya destek olmayı ihmal etmedi. Hadise Bircan Bali'nin hedefinde bu defa gencecik bir kadının olduğunu yazarken aynı tehditler, aynı hadsizlikler ve aynı tavırlar ile insanları pek çok kez açıklama yapmak zorunda bıraktıklarını ifade ettim özel hayata saldırının sınırlarının magazin adı altında tamamen ortadan kalktığını ifade eden ünlü şarkıcı Hadise her gün daha fazlasına şahit olduklarını da yazdı.