Yeni bir senaryo yazdığını söyleyen Gülse Birsel özellikle bu kez televizyon için değil sanal platform için yazdığını duyurdu. Her projesi ile gündem olan usta aktör ve senarist sevenlerin çok mutlu etti.

Gülse Birsel'in Diğer Dizi ve Filmleri

1971'de doğan Gülse Birsel özellikle komedi filmleri ile ünlü bir aktördür. Hem oyunculuğuyla hem senaristliği de birçok kişinin gönlünde taht kuran oyuncu özellikle “Yalan Dünya, Jet Sosyete, Avrupa Yakası “gibi dizileri çok fazla izlenmiştir. Gülse Birsel oluşturmuş olduğu karakterlerle uzunca yıllar konuşuldu.

Avrupa Yakası; 2004 yılında ekranlara gelen Avrupa Yakası dizinin yapımcılığını Sinan Çetin üstlenirken senaristliğine Gülse Birsel yapmıştır. Dizi komedi türünde bir diziyken birçok platformda izlenmiştir. ATV kanallarının olmazsa olmaz ve komedi formatında olan dizi ana karakterleriyle oldukça sevinmekteydi. Özellikle oyuncuları ile özleşmiş olan karakterler ile dizi farklı bir seyirci kitlesi oluşturmuştur. Peker Açıkalın, Sarp Apak, Gülse Birsel, Tolga Çevik Engin Günaydın, Ata Demirer gibi başarılı oyuncuların bulunduğu dizi yaratmış olduğu karakterler ile çok sevilmişti. Tam 190 bölümü süren Avrupa Yakası Gürse Birsel'i çok mutlu etmişti.

Yalan Dünya; yine bir komedi dizisi olan yanan “Yalan Dünya“90 bölüm sürmüştür. 2012 yılında yayına giren dizi 2014 yılında final olmuştur. Gülse Birsel bu dizide yine senarist olarak ayrıca aktör olarak yer almıştır.

Jet sosyete; Gülse Birsel ‘in bir diğer komedi dizisi olan Jet sosyete 2018 yılında yayınlanmıştı Film 2 yıl sürdü. Dizinin yönetmeni Hakan Algül iken Star TV'de yayına giren dizi 2. sezonuyla tv8'de yayınlanmaya devam etmiştir. 3. Sezonu Puhu TV’de devam eden Jet Sosyete 2020 yılında final yaparak sona ermiştir.

Gülse Birsel'in Yeni Projesi

Sevilen oyuncu ve senarist Gülse Birsel Disney Plus'ta yayınlanan “Yılbaşı Gecesi “ filminin izlenme rekorlarının ardından kolları sıvadı. Bu kez yine aynı platformda yayınlanmasını beklenen film ile komedi tadında seyircileri bekliyor. Gülse Birsel ser verip sır vermezken, bu kez özellikle bekleyip görelim diye seyircileri beklemeye aldı. Her projesi olay olan Gülse Birsel yeni projesi ile de çok konuşulacağı benziyor.