Birand Tunca’dan Bomba Dizi Müjdesi!

Yetenekli oyuncu Birand Tunca, 2014 senesinde Diriliş Ertuğrul isimli projede rol almış ve sergilediği oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Diriliş Ertuğrul isimli televizyon dizisi projesinde “Bisol” karakterine hayat veren ünlü isim, dizi setlerine adım atması ile birlikte adından söz ettirmişti.

Oyunculuk performansının yanı sıra yakışıklılığı ile de ilgi toplayan oyuncudan yeni bir dizi haberi geldi ve proje magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. İşte bugüne kadar pek çok projede yer alan Birand Tunca'nın rol alacağı yeni dizi ile ilgili detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler...

Aşk Laftan Anlamaz, Mehmetçik Kutül Amare ve Yunus Emre gibi başarılı dizilerde rol alarak tecrübesini arttıran ünlü oyuncu Birand Tunca, son dönemlerde ekranların aranan yüzü haline geldi. Oldukça öne çıkan bir isim olan oyuncu, Erkenci Kuş dizisinde Emre Divit karakterine hayat vermiş ve adeta kariyerinin parlama noktasını yaşamıştı.

Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir ve Can Yaman ile birlikte rol alan ünlü isim Emre Divit karakteri ile gönüllere yerleşmeyi başarmıştı. Daha sonra Oluversin Gari isimli 2 adet sinema filminde de rol alan ünlü oyuncu, yaptığı her işi ile büyük başarılara imza atıyor.

Ünlü isim hakkında edinilen son bilgilere göre Birand Tunca yeni sezonda bir dijital yapımda rol alacak ve yine adından söz ettirecek. Kariyer yolculuğuna farklı bir yönde devam eden Tunca, dijital bir yapımda rol alması ile dikkatleri üzerinde topladı. Netflix'i için hazırlanmakta olan “Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?” isimli dizide rol alacak olan Birand Tunca bu haber ile sevenlerini mutlu etti.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne isimli dizinin Perihan Mağden'in aynı isimli kitabından diziye uyarlandığı bilgisine ulaşıldı ve detaylar da merak konusu oldu. Toplamda 8 bölüm olarak çekilecek olan dizide bir anne ile kızın etkileyici hayat hikayesi konu edinecek. Dizi meraklıları tarafından heyecanla beklenen projenin 2022 senesinde Netflix'te yayınlanacak olması tahmin ediliyor.