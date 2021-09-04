Bir Zamanlar Çukurova İzleyici Kaybı Yaşıyor!

ATV ekranlarında Perşembe akşamlarında seyirci karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesi ilk 3 sezonunda büyük başarılara imza atmıştı. Başarılı oyuncu kadrosu ve etkili hikayesi ile adından söz ettiren Bir Zamanlar Çukurova, yeni sezonda yeni bölümlerini yayınlamak için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Projenin sezon finali alınması ardından 3 başrol oyuncusunun art arda yapıma veda ettiği bilgisine ulaşılmıştı. Uğur Güneş, Vahide Perçin ve son olarak da Murat Ünalmış gibi birbirinden başarılı 3 oyuncu, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda ederken konu hakkında detaylı bilgilere ulaşıldı. 4. sezonun ilk bölümlerinde ünlü oyuncu Kerem Alışık'ın da bir Zamanlar Çukurova dizisine veda edeceği öğrenildi ve izleyici kitlesi yaşanacak gelişmeler hakkında araştırmalar gerçekleştirdi.

Nazan Kesal, Melike İpek Yalova ve Esra Dermancıoğlu gibi oyuncular da başarılı hikayenin yan karakterlerine hayat vermekte idi. Yan karakterlerin de diziden ayrılması sonrasında izleyici kitlesinin kafasında soru işaretleri oluştu ve yaşanacak gelişmeler merak edildi. Bunun yanı sıra Hande Soral'ın da Ümit karakterine veda etmesi ve Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılması problemler yarattı. Yeni sezonunu ekranlara getirecek olan dizide başrol oyuncularının ve yan rollerin vedası dikkat çekmişti.

Ekibin Adana'da çekimlere başladığı bilgisine ulaşılırken İbrahim Çelikkol da yeni sezonun kurtarıcısı olarak projeye dahil oldu ve adından söz ettirdi. Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol'un Hakan Gümüşoğlu karakterine hayat vereceği bilgisine ulaşılırken Erkan Bektaş da etkili bir karakter ile proje eklendi. Yeni dönemde ekranlarda Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol ikilisinin partner olacağı öğrenilirken aksiyon dolu sahneler de bol bol izlenecek.

Geçtiğimiz sezonda TRT 1'in Bir Zamanlar Kıbrıs dizisini yayınlaması Bir Zamanlar Çukurova'nın zor durumlar yaşamasına sebep olmuş ve bazı izleyici kayıpları yaşanmıştı. Fakat daha sonra Camdaki Kız’ın da yayın hayatına başlaması projeyi en çok zorlayan durum haline gelmişti.