Burgan Bank Emekliye 200.000 TL Kredi Veriyor, Düşük Faiz Oranları ile Şartsız, Kefilsiz Ödenecek

Burgan bank son dakika Kredi kampanyasını duyurdu. Emekli olan müşterilere emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları durumunda 200 bin TL'ye kadar kişilerin maaşlarına göre kredi vereceğini açıkladı. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen emekliler 200 bin TL'ye kadar bu kredileri almak istiyorlarsa başvuru yaparak hızlı bir şekilde bankadan kredi kullanabilecekler. Yeni açılan bankalar arasında olan ve emeklilerin en çok tercih ettiği bankaların başında gelen burgan bank 200.000 TL'ye kadar emekli olan müşterilerine Kredi imkanı sunuyor. Slmış olduğunuz krediler ihtiyaç kredisi olarak verilecek ve dilerseniz diğer bankadaki olan tüm banka borçları da kapatabileceksiniz. Burgan bank yapmış olduğu bu kampanyada 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yapma imkanı müşterilerine sunacak.

Kredi başvurusu nasıl yapılacak?

Burgan bank üzerinden 200.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız kredi kullanmak isteyen emekliler emekli maaşlarına bu bankaya taşımaları şartı vardır. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıdıktan sonra banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak ve onaylanan kredinizi de hemen kullanacaksınız. Kredi başvuruları bankaların şubeleri üzerinden şahsen emekliler tarafından yapılacaktır. Kredi kullanacak olan kişilerin Kredi notuna göre faiz oranı uygulayan burgan bank 200.000 TL kredi verdiği zaman müşterilerine diğer bankadaki borçlarında kapatması isteyecektir. 36 ay vadeye kadar verilen emekli kredisi ilk taksit ödemesi ile dilerseniz 3 ay erteleme yapma imkanı da sizlere sunacaktır.

Burgan bank emekli kredisi kampanyası şartları nelerdir?

Burgan Bank üzerinden emekli kredisi kullanacak olan kişiler emekli maaşlarını bu bankadan alma şartı en başta geliyor. Emekli maaşınızı burgan bank üzerinden almıyorsanız maaş taşıma işlemleri sonrasında kredinizi kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan emekliler kredi sicili ve kredi notu uygun olması durumunda Kredi kullanabileceklerdir. 200 bin TL ve üzerinde kredi kullanmak isteyen kişiler ise bankaya ipotek karşılığı kredi başvurusu yapabilir ve ipotek karşılığı Kredi alarak 200 bin TL üzerinde de işlem yaparak kredi kullanabilir. 200 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere ayrıca burgan bank konut kredileri ve taşıt kredilerinde de özel kampanyaları yapmaktadır. Emekli maaşınızı burgan bank'a taşıyarak 750 TL'ye kadar da emekli promosyon alabileceksiniz.