Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Tüm Gidenlere Rağmen Büyük Başarı İle Diziye Devam Eden Tek İsim

İlk başladığı sezonda büyük reyting rekorları kıran dizi hikâyesi ile beraber başrolleri ile ilgi çeken dizi olmuştu. Başarılı isimlerin rol aldığı dizi birkaç hafta sonrasında ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Dört Sezon Devam Eden Büyük Başarı

4 sezondur ATV ekranlarında hayranları ile buluşan diziden pek çok isimler girip çıktı. Dizinin ilk sezon afişlerinde yer alan kişilerden sadece bir kişinin Bir Zamanlar Çukurova'ya devam ettiği görülüyor.

Başrol oyuncularından olan Vahide Perçin 2018 senesi Eylül ayında ekran macerasına başlayan diziden 2020 senesi Kasım ayında ayrılan ilk başarılı isim olmuştu. Yine bir başka başrol oyuncusu olan Uğur Güneş de Vahide Perçin'in hemen ardından aynı senenin Aralık ayında Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılanlardan olmuştu. 2,5 sezon devam eden hikayede, dizinin diğer bir başrolü oyuncusu olan Murat Ünalmış bu isimlerden sonra dizinin 3 sezon finalinde diziden çıkan isimler listesine dahil oldu.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 4 başrolünden 3 tanesi ayrılarak diziye veda etti. Sadece Hilal Altınbilek diziye devam eden isimlerden oldu. 3 sezonda başarılı oyuncu Murat Ünalmış'ın yerine başka bir karakter ile devam etmek isteyen dizi İbrahim Çelikkol'u kadrosuna dahil etti.

Züleyha karakterini hayat veren Hilal Altınbilek 4 sezondur dizinin kadrosunda yer alıyor. Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek pek çok ismin dahil olup sonrasında gittiği diziyi final bölümüne kadar devam etmeye kararlı görünüyor. 141. bölüm ile final yapacağını duyuran dizi Bir Zamanlar Çukurova Adana'daki zor olan çekim şartlarına karşı Hilal Altınbilek ve kariyerinin de özel bir yere sahip olan Bir Zamanlar Çukurova'nın dizinin ilk bölümünden bu yana değişmeyen ve çıkmayan tek ismi oldu.

İbrahim Çelikkol İle Bir Zamanlar Çukurova 4. Sezon

Dizinin 4. Sezon başında Hakan karakterine hayat vermek üzere Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna dahil olan İbrahim Çelikkol çok başarılı bir performans ile son sezonu taşıyan isimlerdendi.

Fakat İbrahim Çelikkol da hikayeye göre 139. bölüm ile beraber diziden ayrılan isimler listesine dahil oldu. Hakan karakterinin gidişi ile beraber Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrolü devam ettiren bir isim sadece Hilal Altınbilek oldu. Dizi hikâyesine baştan beri çok önem veren ve son sahneye kadar da ekranda devam etmeye kararlı olan Hilal Altınbilek başarılı performansı ile başrolünün hakkını vererek hayat vermiş olduğu Züleyha'yı başarılı bir şekilde ekranlara yansıttı.

Dizinin yapımını TımsG&B Productions'un, yapmış olduğu, yapımcılığında ise Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirmiş olduğu Bir Zamanlar Çukurova 16 Haziran Perşembe akşamında 14. bölümü ile beraber ekranlara tamamen veda edecek. Bir zamanlar Çukurova 4 sezondur başarılı bir ekran macerasını bu şekilde tamamlamış olacak. Dizi hayranlarının Perşembe akşamı sabırsızlıkla beklemiş olduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi ilk başında başrol oyuncusu olarak diziye dahil olan Hilal Altınbilek ile başlayıp onunla diziyi bitirmiş olacak. Dizinin ilk başlarında konağın hizmetkarı olan Züleyha Konağın beyi olan Demir ile evlenmek zorunda kaldı. Daha sonra Vahide Perçin'in hayat verdiği Hünkar Yaman'ın ölümünden sonra hanımağa olarak diziye devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlandığı her bölümde karakterini başarılı bir şekilde oynayan Hilal Altınbilek izleyicilerini ekrana bağlamayı başardı. Dört sezon tek başına büyük bir başarıya imza attı.