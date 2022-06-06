Emekliler dikkat! Emeklilere Son 7 Yıl Kuralları Değişiyor

Son 7 yıllık emeklilik kuralı maaş için çok önemlidir. Her yıl milyonlarca vatandaş, koşullarını doldurarak ve Sosyal Güvenlik'e başvuruda bulunarak maaşlarını alıyor. SGK'dan emekli olmak BAĞ-KUR’a göre daha avantajlıdır. BAĞ-KUR’a göre SSK'dan emekli olanlar yüzde 15-16 oranında emekli maaşı alabiliyor. BAĞ-KUR primli vatandaşlar yüksek maaşlar konusunda bilgi almak istiyor. Son 1261 gün içinde kendi iş yerinizin dışında çalıştıysanız, bu durum kapsamı etkileyecektir.

Son 7 yıllık emeklilik kuralları durumu değiştirir. Avantajlar size aktarılacaktır. Daha yüksek maaş almak için SSK'da 1261 günü tamamlayın. Hepimizin bildiği gibi emekli maaşı tutarı için son 1.261 gün çok önemlidir. Bu durumda, tüm işçiler son üç buçuk ve yedi yıllık emekliliği hakkında bilgi ister. Birçok şirkette çalıştıysanız, kural 1.261'e dikkat etmeniz gerekir.

Hizmet Birleştirilmeleri Yapılmalı

Hizmet birleştirme, farklı sigorta branşlarında çalışanların toplam çalışma saatlerinin toplamıdır. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı hizmetlerinin birleştirilmesine yönelik talepler e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru sonrası hizmet süresi ve hizmet lokasyonu kontrol edilerek hizmet SGK ile iletişime dayalı olarak birleştirilecektir. Kamu görevlileri de hizmet kayıtlarını alarak memuriyete başlamadan önce çalıştıkları hizmetleri eklemek için başvurabilirler.

Hesaplamalar Nasıl Yapılıyor?

BAĞ-KUR’a göre daha yüksek maaş alma şansınız var. Primler de düşürüldü. 7 ve 3,5 yıl kavramları takvim yılını değil, primlerin ödendiği gün sayısını ifade eder. Başka bir deyişle, yaşlı bakımı tesisi olarak kabul edilen son 7 yıl, geriye dönük bir takvim olarak değil, sigortalı son 7 yıl olarak anlaşılmalıdır. Eşitlik durumunda son kurum belirleyicidir. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalının tüm çalışma hayatı dikkate alınarak hangi kurum daha fazla prim öderse emekliliğe karar verecek.

Erken Emeklilik Mümkün Mü?

Ertelemeli emeklilik uygulaması olmamakla birlikte istisnai durumlarda erken emeklilik mümkündür. BAĞ-KUR’da kadınlar 7.200 gün, erkekler ise 9.000 gün prim ödemek zorundadır. SSK'da bu süre kadınlarda 5000 gün, erkeklerde 5975 gündür. 2008 yönetmeliği ile 7 yıl kuralı yürürlükten kaldırılmıştır. BAĞ-KUR’dan SGK' ya prim transferi şartlarını sağlayan kişiler, erken emekli olabilmek için günlük farktan yararlanabiliyor.

Kimlerin Yararlanma Hakkı Bulunuyor?

Çalıştıkları süre boyunca SGK'ya katkıda bulunanlar, sandıklara bağlı olanlar, SGK Kanunun 506. maddesine göre kurulan sandıklara bağlı olanlar, BAĞ-KUR’da esnaf, sanatkar ve serbest çalışanlar yararlanabilmektedir.

Özellikle kamu görevlileri, emeklilik maaşlarını olumsuz etkilememek için birleşme sürecini geciktirmemelidir. Tıbbi şartlar veya teknik şartlar kişilerin başvurmasına engel ise yasal mirasçıları da başvurabilir. Vefat halinde lehtar ayrıca konsolidasyon talebinde bulunabilir. Konsolidasyon döneminde oluşan borçların ödenmesi gerekmektedir.

Örnek Soru

12 Şubat 1968'de doğdum. Haziran 1985'te (18 yaş altı) 52 günlük sigortam vardı. 17 Eylül 1991 tarihinde MEB öğretmeni olarak atandım ve halen görevime devam etmekteyim. 1985 poliçe giriş tarihimde emeklilik fonu yaş hesaplamamın bir faydası var mı? Özel okula nakil olursam emeklilik yaşıma ikramiye ve avantajlar gelecek mi? İşimi bırakırsam, devlette geçirdiğim zamanın ikramiyesini alabilir miyim?

Cevap

Emekli Sandığı'ndaki Haziran 1985 emeklilik yaşı hesaplamasına hizmete başlama saati dahil değildir, hizmet sürenizden sadece 52 günlük prim ödeme günü hesaplanır. Bu nedenle, 52 günlük sigortanız emeklilik yaşı ikramiyesi ve ikramiyesi sağlamaz. Gerçek hizmet süresi 25 yıldır ve emeklilik fonu emeklilik yaşı 53'tür.

Memuriyetten ayrılıp özel sektöre geçerseniz ve 4/a (SSK) statüsünden emekli olmayı düşünüyorsanız, Haziran 1985 teminat sürenizin başlangıcı olarak kabul edilecek ve 25 yıllık şartlı teminat süresine tabi tutulacaksınız, 49 yaşında ve 5300 gün primli 4/a statüsünden emekli. 4/a altında 1260 gün prim ödersiniz ve 49 yaşını doldurduğunuzda emekli olursunuz.