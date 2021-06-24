Bir Zamanlar Çukurova Demir neden ayrılıyor? Murat Ünalmış diziden neden çıktı?

Her perşembe akşamı ekranlarda reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova üzen ayrılık yaşanıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinden bu akşam ilk bölümden itibaren yer alan Demir Yaman karakteri ölerek diziye veda ediyor!

Bir Zamanlar Çukurova Demir neden ayrılıyor!

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon onayı almasıyla hayranlarını sevince boğmuş, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü merakla beklenmişti! Bir Zamanlar Çukurova sezon finaliyle 24 Haziran perşembe günü ekranlara gelecek ancak yeni bölüm öncesi üzücü gelişmeler yaşanıyor. Demir karakteri diziye veda ediyor!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman karakteri ayrılma sebebi belli oldu. İlk olarak bıyığını kesen Murat Ünalmış, adeta diziden çıkma isteğini yenileyerek yapımcıyla oturdu. Yapımcının daha önce Kerem alışık ve Hilal Altınbilek ile tartışma yapan oyuncuya sezon sonu Kerem Alışık gidecek dediği ve gitmediğini öğrenen Murat Ünalmış'ın yaptığı hamlelerle diziden ayrıldığı biliniyor!

Murat Ünalmış Bir Zamanlar Çukurova geri döner mi?

Hem yapım ekibi hem ATV Murat Ünalmış ikna etmek için uğraşacak. Tüm dizinin Yaman'lar ve tek kalan Demir Yaman üzerinden gittiği bilinen Bir Zamanlar Çukurova her ne olursa olsun Demir Yaman'sız devam etme yada reyting alma ihtimali zor görünüyor. Bu sebeple Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Murat Ünalmış ikna edilmeye çalışılacak ancak ikna olur mu bilinmiyor!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle 4. sezonuyla ATV'de yayınlanacak ancak yine de hayranları Murat Ünalmış sonrasını merak ediyor.