8000 9000 10000 TL Kredi Destekleri Başladı, Tek Tıkla 3 Ay Ertelemeli 33 Ay Vadeli Veriliyor

8000 9000 10000 TL kredi destekleri başladı. 8000 TL ve üzerinde kredi almak isteyenlere kredi başvurusu nasıl yapılır merak ediliyor. Bankalar yeni yaptığı kampanya ile birlikte, artık banka şubelerine gitmeden istediğiniz limitte kredi alabileceksiniz. 8000 TL ve üzerinde kredi alacak kişilerin bankalardan hızlı kredi seçeneklerini kullanmaları gerekiyor. Bu şekilde hemen başvuru durumunuzu öğrenebilir, kredi onayı alıp almadığınızı da sorgulayabilirsiniz.

Bankalar yapmış olduğu pandemi kredi destekleri sonrasında, yeni dönemde yaz kredileri başlattı. Bu kredileri artık bankalar şubelere gitmeden veriyor. Bankaya gidecek zamanı olmayan kişiler için bu kredi destekleri bulunmaz bir nimet. Sizlerde başvurusu yaparak, kredi başvuru sonucunuzu 5 dakika bile olmadan internet üzerinden görebileceksiniz. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredilerde 8000 TL, 9000 TL ve 10000 TL olarak kredi paketleri olacak. Ayrıca 10 bin TL üzerinde de kredi kullanabileceksiniz. Sizlere şimdi genel şartları ve kredi başvurusu yapacağınız bankaların kampanyalarını söyleyelim...

Kredi Başvuru Şartları Açıklandı...

Kredi kullanmak isteyenler için şartlar açıklandı...

Başvuru yapacak olan kişi, en az 1200 ve üzerinde kredi notu olması gerekiyor.

Kredi başvurusu yapacak olanın TC vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması gerekiyor.

En az 1 kredi kartı veya 1 kredi ödemesi olması ve bu ödemelerin gecikme olmaması gerekiyor.

Bankalara çok başvuru yapılmaması gerekiyor. Çok başvuru sayısı olanlara onay verilmez. (Kredi ve kredi kartı başvuruları)

E-Haciz olmaması gerekiyor.

Banka hesaplarında bloke olmaması gerekiyor.

Cep telefonu olması ve banka hesabı olması gerekiyor.

İnternet bankacılığı şifresi olması gerekiyor.

Bu belirtilen şartlara uygun olan kişiler, kredi kullanabilirler.

QNB Finansbank ve Enpara.com 8000 9000 10000 TL Kredi

Kredi başvurusu kampanyası yapan bankaların başında QNB Finansbank geliyor. Banka düşük faizli hemen onay veriyor. Banka ayrıca kendi kurduğu enpara.com bankası üzerinden de online kredi vermeye başladı. Bu iki bankadan da internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca QNB Finansbank TC KİMLİK numaranızı 5030'a mesaj attığınızda da kredi onayı verecektir.

TEB ve CepteTEB 8000 9000 10000 TL Kredi

TEB bankası üzerinden kredi almak isteyenlerde internet sitesi üzerinden veya CepteTEB mobil uygulaması üzerinden kredi başvurularını yapabileceklerdir. TEB ve CepteTEB bankası üzerinden kullanılan bu kredilerde, 8000 TL ve üzerinde onay alan kişiler, bankanın belirlediği kampanya dahilinde 36 ay vadeli kredi kullanacaktır. teb.com.tr adresine girerek tek tıkla kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Akbank 8000 TL 9000 TL ve 10000 TL Kredi Direkt Kampanyası

Akbank müşterisi olan kişiler, internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapabileceklerdir. Akbank 8000 TL ve üzerinde kredi başvurusu yaptığınızda, banka sizlere hemen sonuç verecek ve onaylanan kredi hemen hesabınıza yatacak. Akbank üzerinden 8000 TL ve üzerinde kredi kullanacak olan kişiler, uygun faiz oranları ile bu kredileri hemen alabileceklerdir. 36 ay vadeli kredi aldığınızda banka 3 ay erteleme yapacak ve sizlere 33 ay vadeli kredi kullandıracak.