Bir Zamanlar Çukurova Başarı Kazanmaya Devam Ediyor

Yapımcılığı Burak Sağyaşar ve Timur Savcı tarafından gerçekleşen ve yapımı TIMS&B Productions tarafından üstlenilen Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesi uzun soluklu bir proje olarak yayın hayatına devam ediyor. Ekrana geldiği 4 sezon boyunca dizi dünyasına damga vurmaya devam eden yapım hikayesi ve oyuncu kadrosu ile de ilgi çekiyor.

Söz konusu dizi Bir Zamanlar Çukurova ekrana geldiği 4 sezon boyunca reyting oranları kırmak ile birlikte çok sayıda ödül de kazanmıştı. Yeni bölümleri ile perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olarak izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisi zengin oyuncu kadrosunda yaşanan birçok değişim ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Söz konusu proje ekranların en çok ilgi gören dizilerinden biri olarak sezonlar boyunca yayın hayatına devam etmişti.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da ilgi görüyor ve pek çok ülkede yayınlanıyor. Yaklaşık olarak 15 dilde ve 60 farklı ülkede yayınlanarak dünyanın çok farklı coğrafyalarında kendine sadık bir hayran kitlesi oluşturan dizi sevilerek izleniyor.

Proje Türkiye'de yayınlanan 4. sezonu ile büyük bir final yaparak ekran hayatıni sonlandıracak ve seyirci kitlesine veda edecek. Fakat dünyanın dört bir tarafında Bir Zamanlar Çukurova isimli dizi seyirci kitlesi ile buluşmaya devam ediyor ve çok yüksek izlenme oranları alıyor.

16 Haziran Perşembe gününde 141. bölümü ile final yapmaya hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi için 2 milyon kelimeden fazla senaryo yazıldığı öğrenilmişti. Dizi çekimleri için 450 farklı mekanın kullanıldığı öğrenilirken projenin yurt içinde ve yurt dışında 40'ın üzerinde ödül kazandığı açıklanmıştı. Eşine az rastlanır bir başarıya imza atan dizi, Bir Zamanlar Çukurova bugüne kadar seyircilerin gözdesi olmuştu. Büyük bir final ile yayın hayatını sonlandırmaya hazırlanan dizinin fragmanları titizlikle takip ediliyor.