İbrahim Selim'in Fox TV'deki İlk Programına Serenay Sarıkaya Konuk Olacak

Kısa süre içerisinde İbrahim Selim ile Bu Gece isimli talk show programının Fox TV ekranlarında seyirci kitlesiyle buluşacağı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Ünlü oyuncu ve sonucu İbrahim Selim'in gerçekleştirdiği renkli sunum seyirci kitlesinin ilgisini çekerken programa katılacak olan ilk ünlü ismin ise Serenay Sarıkaya olduğu yönünde bilgiler edinildi. Ünlü oyuncu ve sonucu İbrahim Selim'in dinamik seyircisi ve programı Fox TV ekranlarında yayınlanacak. Ünlü konukları her hafta ağırlayacak olan başarılı sunucu İbrahim Selim Fox TV ekranında merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. YouTube'da yayınladığı program ile ilgileri üzerine çeken İbrahim Selim bu defa Fox TV ekranlarında sevenleriyle buluşacak.

Fox TV ekranlarında ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim her hafta birbirinden ünlü isimleri yayınlayacak ve program haftaya damga vuracak. Seyirci kitlesi eğlenceli oyunlardan müziğe stand-ap'a ve güncel konular üzerinde edilen sohbetlere kadar söz konusu programda eğlenceye doyacak. İbrahim Selim ile Bu Gece isimli program Fox TV ekranlarında yer alırken dopdolu bir içerik de yayınlanacak.

Program ilk bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanırken sevilen oyuncu Serenay Sarıkaya ise programın ilk konuğu olacak. Alice Müzikali’nde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile İbrahim Selim beraber rol almış ve sergiledikleri performanslar ile beğeni toplamıştı. İbrahim Selim ile Bu Gece programı çok yakında Fox TV ekranlarında izleyici kitlesiyle buluşacak ve program yüksek tempolu ve sıra dışı bir içerik ile izleyici karşısına çıkacak. Yapımcılığı İbrahim Selim ve Ayşe Barım tarafından gerçekleşen İbrahim Selim ile Bu Gece programının yapımı ise ID Pro tarafından üstleniliyor. Seyirci kitlesi YouTube sonrasında ünlü oyuncu ve sonucu İbrahim Selim'i Fox TV ekranlarında da izlemek için sabırsızlanıyor. Programın ilk hafta yayınlanacağı bölümde konuk oyuncunun Serenay Sarıkaya olacağı açıklanırken gelecek haftalarda programa katılacak olan ünlü isimlerin kim olduğu da merak konusu oldu.