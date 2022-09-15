Bir Peri Masalı Dizisi Oyuncuları Kimdir, Ne Zaman Başlayacak, Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Yeni dizi Bir Peri Masalı Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak ve yeni bölümlerini ekranlarda yayınlanacak. Projenin konusunda Alina Boz kendisine ait olmayan bir parayı bulacak ve daha sonra hayatını değiştirmek isteyen bir genç kız olarak performans sergileyecek.

Ünlü oyuncu Alina Boz, vazgeçtiğimiz sene Maraşlı isimli televizyon dizisi projesinde başarılı bir oyunculuk performansı sergilemiş ve sevenlerinin ilgisiyle karşılaşmıştı. Maraşlı dizisi sonrasında ünlü oyuncunun hayranları Alina Boz’u tekrardan bir dizide görmek istediklerini belirtmiş ve yeni dizi haberini merak içerisinde beklemişti. Ünlü ismin sevenleri ise Bir Peri Masalı isimli dizi hakkında yaşanan gelişmelerden memnuniyet duyuyor. Ünlü oyuncu Alina Boz yeni dizi projesinde Tarık Emir Tekin ile başrolde yer alacak ve güçlü bir oyunculuk performansı sergileyecek. Bir Peri Masalı dizisinin yayınlanan fragmanlarına bakıldığında ise dizinin oldukça iddialı bir şekilde yayın hayatına başlayacağı düşünülüyor.

Maraşlı, Elimi Bırakma, Aşk 101 ve Paramparça gibi dizi projeleri ile başarılar kazanan ünlü oyuncu Alina Boz bu defa kısa yoldan çok farklı bir hayat için ailesini arkasına bakmadan terk eden ve zengin olan Zeynep karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Dizinin izleyicileri ise fragmanları izlediği sırada büyük bir şaşkınlık yaşadı ve diziye karşı bazı eleştirilerde bulundu. Ünlü oyuncunun bazı hayranları Bir Peri Masalı dizisinin fragmanının yayınlanması sonrasında sosyal medyada eleştiri yazıları yazdı.

Bir Peri Masalı dizisinin ilk bölümü 21 Eylül Çarşamba akşamında ekranlarda yayınlanacak ve seyirci karşısına çıkacak. Alina Boz ise söz konusu projede Zeynep isimli karaktere hayat verecek ve arkadaşı ile kaza yapması sonrasında para dolu bir çanta bularak hayatını değiştirmek isteyen bir kızı canlandıracak. Peki Bir Peri Masalı Zeynep kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında?

Yeni dizinin izleyicileri ise eğlenceli bir hikayeyi televizyon ekranlarında izleyecek ve kısa yoldan zengin olma hayalleri kuran bir kızın düşüncelerine tanıklık edecek. Senaryo her ne kadar eğlenceli sahneleri içerisinde barındırsa da gerçek hayatta ise bu işlerin çok da kolay olmadığı düşünülüyor.

Dizi projesinde eleştiri toplayan bir diğer nokta ise başrolde yine fakir bir kızın bulunması oldu. Türk dizilerine son yıllarda egemen olan fakir kız modeli yine yapımcıların ve senaristlerin tercihi oldu. Bu tür dizilerin yayınlanması ile pek çok genç para bularak kısa yoldan zengin olma ve dizilerdeki gibi bir hayat yaşama istekleriyle doluyor. Bir Peri Masalı hakkında yazılan eleştiri yazılarından bazıları ise bu noktaya yoğunlaştı ve artık bu dizilerin son bulması gerektiği hakkında yorumlar yapıldı.

Ünlü oyuncu Alina Boz tarafından hayat verilecek olan Zeynep isimli karakter kendisine ait olmayan bir para bularak kendilerine yeni bir hayat yaratmak isteyecek. Bunun yanı sıra Alina Boz ve Tarık Emir Tekin'in yanı sıra projenin oyuncu kadrosunda Tülin Ece, Nazan Kesal, Baran Bölükbaşı ve Hazal Filiz Küçükköse gibi ünlü isimler de yer alıyor. İzleyici kitlesi dizinin ilk bölümünde elde edeceği reyting oranlarını ve projenin yayın ömrünün ne kadar olacağını ise merak ediyor. Dizide Zeynep karakteri bebek bakıcılığı yaparken tesadüfi bir şekilde eline para geçmesiyle hayatını değiştirmek isteyecek.