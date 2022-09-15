Bankalara Borcu Olan Kişiler İçin Müjde: Ziraat Bankası ve 2 Bankadan Anında Nakit Kredi Ödemesi İle Borçlarınızı Kapat

Bankalardaki olan borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar için Ziraat Bankası Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden sizlere 50.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi verileceği açıklandı. Bankalardaki olan borçlarınızı kapatmak için başvurularınızı gerçekleştirerek bu bankalar üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirerek bankalardan hızlı bir şekilde kredi kullanabilmektedir.

Ziraat Bankası Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden borç kapatma Kredisi olarak 50.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar sadece güncel olan kredi kartı ve güncel olan kredi borçları için başvurularını gerçekleştirerek borç kapatma kredisi alabilmektedir.

Ziraat Bankası Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden borç kapatma kredisi alarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olacak şekilde verilecek olan tüm krediler de banka şartlarına uygun olan vatandaşların borçları kapatıldıktan sonra üzerine kalan parayı da İhtiyaç Kredisi olarak kullanabilmektedir.

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi başvurusu

Kamu Bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası hem acil nakit ihtiyaçlarınıza çözüm olacak hem de banka borçlarımızı kapatmanız için sizlere Kredi imkanı sağlayacak bir kredi paketi sunuldu. Ziraat Bankası şubelerine gitmeden 7/24 başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasında şartlar dahilinde aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatıracak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucu ödenmektedir.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi

Garanti Bankası üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar kullanmış oldukları bu kredilerde şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırabiliyor. Garanti Bankası borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine kimliğinizle birlikte gitmeniz yeterli olacaktır.

Yapı Kredi Bankası borç kapatma kredisi

Borcu olan vatandaşlar için Yapı Kredi Bankası da 50.000 TL'ye kadar düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borç kapatma kredisi vereceğini resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Yapı Kredi Bankası borç kapatma kredisi kampanyası ne katılarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar SMS ile internet sitesi üzerinden ve banka şubeleri üzerinden sadece kimlikleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirerek 36 ay vadeli düşük faizli borç kapatma kredisi kullanabilmektedir.