Bir Küçük Gün Işığı İzleyici İçin Yepyeni Bir Kıvamda! Şimdi Neler Olacak...

Bir Küçük Gün Işığı, merak, heyecan ve şaşkınlık dolu sahneleri ile ATV ekranlarında milyonlarca izleyicinin beğenisini aldı. İlgi çeken yeni bir proje olarak ATV ekranında her hafta izlenme rekorları kıran dizi, sonunda aşk ile dolunca daha fazla ilgiye maruz kaldı.

Berk Oktay ile Seray Kaya ikilisinin çok yakışması ve sonunda dizi de çift olması ve nikah masasına oturuyor olması da izlenme rekorlarını önemli ölçüde etkilemişti.

Aşk, Evlilik ve Savaş.. Bir Küçük Gün Işığı'nda Neler Oluyor!

Fırat ile Elif ikilisinin çok yakışması dizinin seyri ve yaşanan aşk ile beraber, ikili geçtiğimiz bölüm nikah masasına oturdu. Merakla beklenen nikâhın gerçekleşmesi ile beraber neler oldu?

Fırat ve Elif karakterlerinin dizi de evlenmesi ile berabere serüven bambaşka bir yere giderken, şimdi onları neler bekliyor, olacak.

Ümran şimdi ne yapacak? Elif’e karşı büyük bir öfke ve savaş başlatan ve aynı zaman da Dila cephesinde de savaş barındıran yeni sahneleri dizinin adeta yeniden başlayacağı yönünde.

Dila’nın da yapacaklarının sınırsız olması ile birlikte, aşk savaş ve entrika dolu anlar izleyici önünde olacak. Böylece dizinin hikayesinde ve ilerleyişinde de büyük bir değişim ve farklılık da bekleniyor..

Fırat ile Elif Mutlu Olabilecek Mi?

Sevilen ikili Fırat ve Elif nikâh masasına oturdu. Ümran ve Dila ikili ile uğraşmaya devam edecek mi? Ümran yeni hamleleri ile çok konuşulurken, Elif bu savaşa katlanacak mı? Çok fazla merak edilen ve ATV ekranlarının rekor dizisi olan Bir Küçük Gün Işığı izleyiciler için taşıdığı büyük sürprizleri ile ATV ekranlarında...