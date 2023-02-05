Demet Özdemir Açıkladı! Kritik Bir Gelişme Yaşandı!

Demet Özdemir’den açıklama geldi. Adım Farah dizisiyle öne çıkan Demet Özdemir ve Engin Akyürek ikilisini bekleyen o kritik detay ne? Dizi ile ilgili çok kritik ve çarpıcı bir mesaj!

Adım Farah adıyla yepyeni bir proje olan, Fox TV de seyirci ile buluşacak olan dizi için heyecanlı ve meraklı bekleyiş başladı. Engin Akyürek ile Demet Özdemir ikilisi, çok etkili bir hikâyede baş başa kaldı. Farah adlı bir kadını oynayan Demet Özdemir'den o açıklama geldi! Farah tanık olduğu cinayetle beraber Tahir ile tanışacak ve senaryosu böyle ilerleyecek ilan hikâyede Tahir ve Farah arasında neler olacak.

Artık Dijital Platformda!

Erkenci Kuş ile yıldızı parlayan ve oldukça başarılı bulunan Demet Özdemir dijital ortamlarda da projelerde yer almış ve oldukça çok sevilmişti. Hayranları tarafından çok beğenilen Demet Özdemir uzun bir aradan sonra TV ekranlarına hızlı bir dönüş yapacak ve adım Farah ile gündemde kalmaya devam edecek. Hayranları merakla beklerken işte o açıklama geldi! Demet Özdemir yaptığı açıklamada pek çok kişiyi canlandıracağını kendisi için muhteşem bir dönüm noktası olduğunu ve projeyi çok beğendiğini açıklamaktan da geri durmadı.

Başrollerini Engin Akyürek ile paylaşacak olan Demet Özdemir hayatının dönüm noktası olarak tanımladığı ve çok beğendiği projede yer almaktan oldukça mutlu görünüyor. Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in nasıl bir partner olacağı da hayranları tarafından merak edilirken Demet Özdemir dizinin ne zaman yayınlanacağı konusunda da bir bilgi diye sahip olmadığını belirten açıklamalar yaptı. Fox TV ekranlarında hayranları ile buluşacak olan dizinin merakla beklendiği de açıklandı