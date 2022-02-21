Binnur Kaya’ya Kırmızı Oda Dizisi Ardından Şok Transfer

Kırmızı Oda dizisinde kilit bir rol üstlenen ve Türkiye'nin en başarılı komedi oyuncuları arasında gösterilen ünlü isim Binnur Kaya projenin yayınlanan son bölümü ile Cuma akşamı ekranlara veda etti. Bu şekilde ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın Kırmızı Oda dizisi macerasının da sona erdiği ortaya çıktı. Fakat dizinin final yapması ardından oyuncunun yeni projesinin de belli olması dikkat çeken gelişmeler arasında gösterildi.

61. yeni bölümü ile ekranlara veda eden ve yayın hayatını sonlandıran TV8 dizisi Kırmızı Oda, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hasta hikayelerinden oluşarak izleyici kitlesi ile buluşuyordu. Projede hikaye birkaç bölümde bir değişiyor ve ünlü isimler diziye konuk ediliyordu. Yapım dizi dünyasına yeni bir soluk getirmiş ve yayın hayatta başladığı ilk haftalarda yüksek izlenme oranları elde etmişti.

Yetenekli oyuncu Binnur Kaya dizinin başrol oyuncusu olarak performans sergiliyor ve Türkiye'nin en başarılı komedi oyuncuları arasında gösteriliyordu. Kırmızı Oda dizisinde bir ilki gerçekleştiren ünlü oyuncu Binnur Kaya kariyer hayatında ilk defa bir dram projesi ile ekranlarda yer almıştı. Komedi projeleri sonrasında dram türünde de ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne seren ünlü oyuncu Binnur Kaya, bu defa yeni projesi ile merak konusu oldu. Kırmızı Oda dizisinin final yapması sonrasında ünlü oyuncunun hayranları Binnur Kaya’yı yeni bir projede görmek istediklerini belirtti.

Binnur Kaya'nın Kırmızı Oda dizisi sonrasında TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masumlar Apartmanı’nın oyuncu kadrosuna dahil olduğu bilgisi açıklandı. Üstelik ünlü oyuncunun aynı rol ve aynı karakter ile farklı bir diziye dahil olması dikkat çeken gelişmeler arasında görüldü. Ünlü oyuncu Kaya, dizi dünyasında bir ilki gerçekleştirerek magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Kırmızı Oda’nın yanı sıra Masumlar Apartmanı dizisi de 2. sezonunda ilk sezona göre büyük bir düşüş yaşamış ve izlenme oranlarında hayal kırıklığına uğratmıştı.