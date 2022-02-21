Sadri Alışık’tan Kerem Alışık Açıklaması

Usta sanatçı Sadri Alışık, Türk sinema tarihinin en önemli karakterleri arasında bulunan Turist Ömer olarak kendisini tanıtmıştı. Aile geleneklerini devam ettiren ve usta sanatçı Sadri Alışık'ın ismini taşıyan torunu Sadri Alışık ise önemli açıklamalarda bulundu ve tiyatro hakkında kullanmış olduğu ifadeler ile dikkatleri üzerine çekti.

Sadri Alışık Çolpan İlhan Tiyatrosu'nun yönetici kadrosunda bulunan Sadri Alışık, röportajında babası ile ilişkisini anlattı ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Yapmış olduğu açıklamalar ile hayranlarının ilgisini çeken başarılı oyuncu Sadri Alışık beğeni topladı.

Ailesinin izinden gidip tiyatroya gönül veren ve Sibel Turnagöl ile Kerem Alışık’ın tek oğlu olan Sadri Alışık yöneticisi olduğu sahneler hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Tiyatronun maddi tarafını sanatçı bir aileden gelmesi sebebi ile daha sonra düşündüğünü ifade eden Sadri Alışık, maddiyat yerine manevi tatmin duygusu yaşadığını da belirtti. Bunun yanı sıra Sadri Alışık babası ile arkadaş gibi olduğunu açıklarken ondan çok şey öğrendiğini ve onun tüm konuları danıştığı biri olduğunu da söyledi. Babasının sonuçta genel sanat yönetmeni olduğunu ve kendisine de çok güvendiğini ifade eden Sadri Alışık, bu konuda çok şanslı olduğunu açıklamayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu onu mahcup etmemek için çaba gösterdiğini ifade ederken işini aşk ile yaptığını da söyledi.

Sadri Alışık tiyatroda iddialı prodüksiyonlar yaptıklarını belirtirken bu konuda mütevazi olmaya gerek görmediğini de açıkladı. Kendilerinin küçücük salonlardan kocaman salonlara geldiklerini ifade eden Sadri Alışık, gelinen noktada ise büyük ıstıraplar ile çabaların bulunduğunu ifade etti.

Üreterek çalışmaya devam ettiklerini ifade eden oyuncu bu zahmeti çekerek rahmete ulaştıklarını anlattı. Babasının da ömrünü tiyatroya adamış olan babaannesinin kültüründen gelmesi dolayısı ile işini aşkla yaptığını gördüğünü açıklayan oyuncu, kendisinin de aynı çabayı gösterdiğini belirtti.