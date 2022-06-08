Billur Kalkavan Son Sağlık Durumu Nasıl? Kanser Tedavisi Görüyordu

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu fakat ünlü isimden mutlu eden haber gecikmedi. Oyuncunun tedavisi sonrasında hastaneden taburcu olduğu öğrenilirken konu hakkında detaylar da merak edildi. Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın akciğer kanseri ile mücadele ettiği geçtiğimiz haftalarda Hamdi Alkan'ın gerçekleştirdiği sosyal Medya paylaşımı ile ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın sevenleri Hamdi Alkan'ın yaptığı sosyal medya paylaşımı karşısında üzüntüye boğulmuş ve ünlü ismin sağlık durumunu merak etmişti. Bu defa sosyal medya hesabı üzerinden güzel haberi kendisi veren Billur Kalkavan dikkatleri üzerinde topladı.

Sosyal medya hesabından doktoru ile beraber fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu fotoğrafın altına yazmış olduğu not ile de ilgileri üzerine çekti. 3. kemoterapi ardından bir haftalık yatış sonrasında eve döndüğünü belirten Billur Kalkavan, söz konusu yerde gördüğü bakımı hiçbir yerde bulamayacağını da ifade etti. Hastanenin bütün personellerine ve tüm şahane hemşirelerine tekrar tekrar teşekkür ettiğini yazan ünlü oyuncu “21 Haziran'da tekrar görüşmek üzere” şeklinde bir not yazdı.

Başarılı oyuncu sağlık durumu hakkında açıklama yaparken kendisinin çok iyi hissettiğini de belirtti ve hastalığı en yakın zamanda atlatmayı umduğunu aktardı. Billur Kalkavan'ın sevenleri ünlü oyuncunun yapmış olduğu sosyal medya paylaşımının altına Billur Kalkavan'ı çok sevdiklerine dair çok sayıda yorum yazdı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Daha önce de sosyal medya hesabı üzerinden de açıklama yapan ünlü oyuncu 3. kemoterapiyi almaya geldiğini ifade etmiş ve bir hafta kadar kalacağını açıklamıştı. Evde kaldığı zaman bir türlü kilo almayı başaramadığını ifade eden Billur Kalkavan, doktorunun kendisine ısrarla kilo alması gerektiğini söylediğini ifade ederken kendisinin hala 44 kilo olduğunu yazmıştı.