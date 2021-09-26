Bilim Kurulu Üyesi Şener’den Grip Aşısı Uyarısı!

Grip vakalarında artış yaşanması hakkında uyarılarda bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Dr. Alper Şener önemli açıklamalarda bulundu. Bu sene grip vakalarında artış beklendiği ifade edilirken bu durumun birdenbire ortaya çıkan ve aniden kaybolan enfeksiyonlar olmadığı açıklandı.

2 senedir dolaşımda olmayan virüs ile yeniden karşılaşmış olacağımız da belirtildi. Özellikle de 65 yaş üstü vatandaşlarda zatürre oranlarını düşük tutmak adına grip aşısının gerekliliğine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin ve dünyanın yaklaşık olarak 2 senedir yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele ettiği de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener tarafından ifade edildi. Aşının virüs ile mücadelede çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Alper Şener, Sağlık Bakanlığı'nın da konu hakkında sık sık uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Sonbaharın gelişi ile beraber bu sene grip vakalarının da görülmeye başlandığını açıklayan Şener, koronavirüs aşısının grip aşısı ile bir ilgisinin bulunmadığını da söyledi. Yoplumun koronavirüse karşı aşılandığı zaman gribe karşı da aşılanmış gibi yanlış bir algıya sahip olduğunu ifade eden Şener, grip ile Covid-19 aşılarının farklı olduğunu belirtti. Diğer taraftan Covid 19 aşısı yapılsa bile mutlaka grip aşısının da yapılması gerektiği açıklandı.

Kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstü kişilerin kış mevsimine girmeden önce grip aşısı olması gerektiğini hatırlatan Profesör Dr. Şener, sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Yaklaşık olarak 2 senedir hem Türkiye'de hem de dünyada grip enfeksiyonlarının çok fazla görülmediği şeklinde bilgiler aktarıldı.

Bu sene ise grip vakalarında artış beklenildiği söylenildi ve vücut hızlardaki antikor yanıtlarını tekrardan uyarmak adına grip aşısının yapılması gerektiği ifade edildi. Özellikle bu sene 65 yaş üstü için grip aşısının da ekstra önem kazandığı açıklanan bilgiler arasında yer aldı.