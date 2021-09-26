ATM'den 20.000 TL Kadar Kredi İmkânı! Denizbank ve Ziraat Bankası Duyurdu, 1.69 faiz oranı ve 36 ay vadeli kredi… Banka ATM'den 20.000 TL kredi imkânı! Denizbank’a ve Ziraat Bankası'ndan kredi kampanyasını duyurdu. Tek tuş ile nakit ihtiyacınız karşılanıyor…

Artık banka ATM‘lerinden kredi çekilebilecek. 20 000 TL ye kadar kredi imkânı sunan ATM’ler, Denizbank ve Ziraat Bankası tarafından uygulamaya kondu. 1.69 faiz oranı ile 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde kredi alınabilecek. Nakit para ihtiyacı hisseden vatandaşlar 1.69 faiz oranları ile kredi kampanyasına katılabilecek. Kampanyaya katılmak için şubeye gitmeye gerek kalmıyor. Sadece ATM kullanılarak tek tuş ile başvuru yapmak mümkün. Nakit sıkışıklığı yaşayan vatandaşlar Ziraat Bankası ve Denizbank’ın sunmuş olduğu kampanyaya katılarak geri ödemeli kredi kullanabilirler. Banka müşterisi olmanıza gerek yok. Detaylar yazımızda…

Ziraat Bankası Kredi Bilgileri

Ziraat Bankası’nın ATM’den uygulamaya koyduğu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar 1.64 faiz oranı ile bu krediden yararlanabilir. 36 aylık ödeme seçenekleri ve ilk ödemenin 3 ay ertelemeli olduğu krediye başvuru yapmak için Ziraat Bankası ATM leri kullanılabilir. 7/24 saat hizmet sunan ATM lerden başvuru yapılabilir. 20 000 TL kredi almak için kredi tahsis ücreti olan 105 TL yi ödemek gerekir.

Denizbank Kredi Özellikleri

ATM'den kredi fırsatı sunan Denizbank açıklama yaparak 20 000 TL ye kadar acil ihtiyaçlar için Denizbank ATM lerinden başvuru yapılabileceğini vurguladı. ATM üzerinden verilen kredinin faiz oranı 1.90 olarak belirleyen Denizbank 36 vadeli ödeme imkânları sunarken, 3 ay ödeme yapılmaksızın kredi fırsatı sunuyor.

Kredi Başvuru Şartları

Her iki bankadan hızlı bir şekilde kredi almak için vatandaşların başvuru yapmasının gerekli olduğunu vurgulayan bankalar, başvuru için şartların yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Başvuru şartlarını arasında 18 yaş sınırı, TC vatandaşı olma, kredi sicil notunun düşük olmaması gibi şartlar bulunmaktadır. Gelir belgesinin beyan edilmesi şartının yanı sıra kredi notunun 1200 ve üstü olması da gereklidir.