Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Grip Olan Herkes Maske Takmalı

Koranavirüs salgınından ders alınması gerektiğini ifade eden Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Dr. Tevfik Özlü, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. koronavirüs ya da farklı bir grip olsa da durumun fark etmeyeceğini açıklayan Özlü, hapşıran, öksüren, burnu akan, ateşi solunumsal enfeksiyon bulgusu taşıyan vatandaşların maske takması gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra bu kişilerin mutlaka kendilerini evde bir hafta izole etmeleri gerektiğini açıklayan Bilim Kurulu Üyesi yapmış olduğu açıklamalar ile sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Bu kişilerin kalabalıklara ve sosyal alanlara karışmamaları gerektiğini ifade eden Bilim Kurulu Üyesi Profesör Dr. Tevfik Özlü, onlara maske takmalarını önerdiğini de belirtti.

Pandeminin büyük ölçüde önemini yitirdiğini açıklayan Bilim Kurulu Üyesi Profesör Dr. Tevfik Özlü, bu durumun toplumsal bir tehdit olmaktan çıktığı gibi göründüğünü belirtti ve bu sürecin devam etmesini umduğunu söyledi. Koronavirüsün büyük oranda gündemden düştüğünü açıklayan Bilim Kurulu Üyesi, herkesin hayatına geri döndüğünü belirtti fakat burada konuşulması gereken önemli bir durumun olduğunu da söyledi. Fakat pandemi döneminden insanların ders alması gerektiğini de açıklayan Özlü, grip olanların bile evde kendilerini izole etmeleri gerektiğini açıkladı. Bu durumun sosyal sorumluluk ve duyarlılık açısından önemli olduğu da ifade edildi.

Özlü, hastalıkların salgınlara dönüşmemesi adına maske kullanımının önemli olduğuna vurguda bulunurken bu davranış modelinin Uzakdoğu ülkelerinde pandemi öncesinde bulunduğunu açıkladı. Bizde de bundan sonra devam etmesinin iyi olacağını açıklayan Özlü, hasta kişilerden maske kullanımına dikkat çekti.

Kişinin hasta olması durumunda işine, okuluna gidemediğini ve rahatsız olup hayat kalitesinin bozulduğuna dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi daha sonra hastalığın yayıldığını ifade etti. Fakat hastalık oluştuğunda bu duruma dikkat edilmesi durumunda zincirin kesileceği de açıklandı.