Cumhurbaşkanı gece açıkladı! Emekliye zam haberi bomba gibi düştü! Yeni yılda çifte müjde olacak!

Emekli maaşı alan kişiler, son zamanlarda emekli aylıkları ile geçinememe sorunu yaşıyor. Bu sebepten ötürü, emekli maaşı alan ve emekli maaşına zam bekleyen herkes, özellikle 2023 Ocak ayındaki zamları araştırmaya devam ediyor. Emekli olan kişilere yapılan son Temmuz zammından sonra, Ocak ayına kadar olan enflasyon değerleri baz alınarak, Ocak emekli zammı açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, eğer son 6 aylık enflasyon oranlarının yeterli olmaması durumu söz konusu olursa, kendi yetkilerini kullanarak da emekli maaşlarına ek zam daha yapabileceğini açıkladı. Ayrıca gündem de olan diğer müjde ise, emekli maaşı alan kişilere verilebilecek olan Yılbaşı ikramiyesi olmaktadır.

Emekli Ocak Zammı Ne Kadar Olur?

Ülkemizdeki emekli maaşı alan her vatandaş, emekli zamları ile ilgili bilgileri merak ediyor. Emekli olan ve emekli maaşı alan kişiler, bu ödemelerin ne kadar olacağını araştırıyor. Emekli zammı ile ilgili bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. 2022 yılında büyük bir emekli zammı olmuşken, artan enflasyon ve zamlar yüzünden, bu emekli maaşlarının da yetmediğinden şikayetçiler. Bu sebepten ötürü de emekli olan kişilere, Ocak ayında büyük bir zam ve ek zam bekleniyor. Ayrıca rahat bir nefes alınması içinde Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyeler gibi "Yılbaşı ikramiyesi" gündeme düşüyor. Emekli olan kişiler, son 6 aylık enflasyon oranlarına göre Ocak ayında zam alacaklar. Zamlı maaşlarını OCak ayının ilk haftasında ne kadar olacağı açıklanacak.

Temmuz zammından sonra yapılan emekli maaşları düzenlemesinde, en düşük emekli maaşı 3500 TL olarak açıklanmıştı. Bu sefer, en düşük emekli maaşı 5000 TL olması bekleniyor.