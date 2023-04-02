Gönül Dağı Final Mi Yapacak, Gelecek Sezonda Devam Edecek Mi?

Ekranların en başarılı projeleri arasında yer alan Gönül Dağı isimli dizi cumartesi akşamlarında TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizi ilk başladığı günden bu yana çok iyi reyting alıyor ve cumartesi akşamlarının birinciliğini rakiplerine kaptırmadan büyük bir başarı ortaya koyuyor. Dizinin 3. sezonunda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan diziden ayrılmıştı ve bu durum karşısında izleyici grubu büyük bir üzüntü yaşamıştı. Genç oyuncu Berk Atan'ın başrolünde yer aldığı dizi Dilek karakteri olmadan da gayet iyi bir şekilde devam ediyor ve yeni bölümlerini ekranlara taşıyor. Diğer taraftan dizinin reyting oranları ile ilgili can sıkıcı bir durum da belirgin bir hal aldı. Hikayenin bir süredir istenildiği gibi ilerlemediği yönünde eleştiriler yapılıyordu.

Söz konusu dizi projesinin 91. yeni bölümü 1 Nisan cumartesi akşamında hayranları karşısına çıktı ve sonuçlar çift haneli rakamlardan uzak geldi. Oysaki Gönül Dağı dizisi için ortalama üzerinde reytingler elde etmek tüm izleyici grupları açısından problem olmayan bir durumdu. Gönül Dağı senelerdir çift haneli reytingler elde ederek sezonu en başarılı dizileri arasında yer alıyordu fakat artık bu durumun değiştiği görüldü.

Reytingler dizinin 91. bölümünde 8'li rakamlara doğru iniş gösterdi ve bu durum dizi senaristlerine güçlü bir mesaj verdi. Reytinglerin düşmesi ile seyirci grubunu hikayeden uzaklaşmaya başladı ve bu ortada olan bir durum haline geldi. Gönül Dağı bu haliyle bile ilgi çekti ve dizinin hikayesinde yaşanan olaylar çok konuşuldu. Önceki yıllarda sezonların en başarılı yapımlarından birisi olan ve rakiplerini geride bırakan Gönül Dağı'nın sonraki haftalarda reyting oranlarını daha da düşürüp düşürmeyeceği tartışılıyor. Fakat senaryoda merak unsurları içeren değişimler yaşanırsa dizi çok hızlı bir şekilde toparlanma sürecine de girebilir.