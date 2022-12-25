Berk Atan, Gönül Dağı Dizisi Hakkında Açıklama Yaptı

Gönül Dağı dizisi cumartesi akşamlarında seyirci karşısına TRT 1 ekranlarında çıkmaya devam ediyor ve yeni bölümlerini sergiliyor. Söz konusu proje seyirci grubu ile kurmuş olduğu bağ sayesinde son yılların en beğenilen yapımlarından birisi olarak adından söz ettiriyor. Dizinin 3. sezonunda ünlü oyuncu Berk Atan tarafından başrol performansı etkili bir şekilde devam ediyor ve seyirci grubu sonraki haftalarda senaryoda yaşanacak olan gelişmeleri araştırıyor. Ünlü oyuncu Berk Atan'a partneri Gülsim Ali İlhan'ın diziye veda etmesi sonrasında daha fazla yük binmişti. 2 isim dizinin ilk iki sezonunda çok başarılı olmuştu fakat hikayeden Dilek karakterinin çıkması sonrasında zorlu bir süreç Berk Atan için başlamıştı.

Dizi 3. sezonunda yine çok iyi reytingler almış ve Yalı Çapkını dizisinin ardında yer alarak göz kamaştırmıştı. Projenin elde ettiği bu başarı hakkında konuşan ünlü oyuncu Berk Atan, hala dizisinin zirvede olması ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak merak edilenleri yanıtladı. Bu durumun sebebini açıklayan ünlü oyuncu seyirci grubu ile kurmuş oldukları ilişkinin gerçek olduğunu söyledi ve samimiyeti gösterdiğini belirtti. Seyirci kitlesine samimi duyguların hepsinin işlendiğini açıklayan Gönül Dağı dizisi oyuncusu, açıklamaları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Taner karakteri dizide asla pes etmeyen bir karakter olma sebebiyle gençler tarafından örnek alınıyor ve çok konuşuluyor. Ünlü oyuncu Berk Atan da dizisi hakkında bu duruma dikkat çekti ve hırsın ve azmin karakteri başarıya taşıdığını açıkladı. Taner karakteri için oyuncu, her düştüğü zaman en iyi şekilde kalkmasını bilen biri olduğunu söyledi ve bu durumun başarı için kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Berk Atan'ın hayat verdiği Taner karakterinin sevilen yönlerine dikkat çekti ve merak edilenleri yanıtladı.

Sevdiklerini gerçek hayatta da kaybeden pek çok insan bulunduğunu açıklayan Berk Atan bu insanlar için hayatın daha da zorlaşarak devam ettiğini söyledi. İnsanların hayatta sorumluluklar yüklendiğini ve büyük acılar karşısında o sorumlulukları sürdürme zorunluluklarının olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, Taner karakterinin de ölen eşi Dilek sonrasında çocuğu için ayakta kalmak zorunda olduğunu belirtti. Dizi izleyicileri Gönül Dağı isimli proje bu yönüyle güncel hayat hakkında önemli deneyimler sunuyor.

Taner karakterinin yaşadığı kaybın oldukça üzücü ve sarsıcı olduğunu belirten Berk Atan karakterin ise kaybettiği eşiyle kurduğu hayalleri ve ailesi için devam etmek zorunda olduğunu söyledi. Mücadelesini daha güçlü bir şekilde sürdürmek zorunda olduğunu belirten Berk Atan, Taner'in bu mücadelesinin seyirciler tarafından da takdir topladığını açıkladı.

Dizi el ele vererek ve birlikte olarak bir işe adım atmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor ve birbirleriyle akraba olan gençlerin vermiş oldukları mesajlar ile dikkat çekiyor. Berk Atan da dizinin birliktelik mesajına vurguda bulundu ve akrabaların beraber mücadele ederek her türlü engeli aşabileceğini söyledi. Berk Atan kendisinin de kalabalık bir aileye sahip olduğunu belirtirken tüm kuzenleriyle aralarında çok güçlü bağ olduğunu belirtti.