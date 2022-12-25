Aras Bulut İynemli'den Dizi Oyuncusuna Büyük Jest Geldi

2009 senesinde televizyon ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar isimli televizyon dizisi projesi ile oyunculuk mesleğine adım atan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, daha sonra pek çok başarılı projede ol alarak performans sergilemiştir. Arka Sokaklar dizisi sonrasından Mahmut ile Meryem filminde 2013 senesinde performans sergileyen başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli ardından abisi Orçun İynemli ile Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde rol olarak adından söz ettirmiştir. Söz konusu dizi projesinde dikkat çeken bir rolde olması ve başrolde yer alması sebebiyle genç oyuncu ön plana çıkmayı başarmıştır.

Orçun İynemli ise daha sonra Oyunbozan, Vicdan, Adı Mutluluk, Kan Kardeşler, Ufak Tefek Cinayetler, Diriliş Ertuğrul, Kalbimdeki Deniz, Yeşilçam, Kırmızı Oda, Bir Türk Masalı, Pek Yakında ve Aşkın Kıyameti gibi projelerde rol almıştır.

İynemli Kardeşler başarılı oyunculuklarıyla dikkat çekerken aynı zamanda meslektaş olmaları ile de isimlerinden söz ettiriyor. Son olarak Çukur dizisi ile ekranlarda yer alan Aras Bulut İynemli geçtiğimiz günlerde Disney Plus bile bir anlaşma yapmış ve Atatürk dizisinde rol alacağını açıklamıştı.

2023 senesinde Ekim ayında yayınlanacak olan dizinin çekimleri devam ediyor ve Aras Bulut İynemli, çok ciddi bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Disney Plus'ın Türkiye'ye bir resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 kuruluş yıldönümü sebebiyle çekilen dizi bir süredir merak içerisinde bekleniyor. Dizide Atatürk'ün hayatından bazı bölümler yer alacak ve ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli ise Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak.

Oldukça gurur verici ve bir o kadar da zor olan rolüyle seyirci karşısına çıkmak için büyük bir heyecan yaşayan başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından abisi Orçun İynemli'ye yapmış olduğu jest ile adından söz ettirdi.

Abisinin Hayatımın Şansı isimli diziye başladığını belirten ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli FOX TV'nin yeni dizi projesine başarılar diledi. Abisi sürpriz bir rol ile Hayatımın Şansı dizisinde rol almaya başladı ve bu durum da ünlü oyuncunun sosyal medya hesabına yansıdı.

İstanbul'da 25 Ağustos 1990 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Ünlü oyuncunun ablası ses ve abisi ise tiyatro sanatçısıdır. Aras Bulut İynemli ilk ve orta öğrenimini tamamlaması sonrasında lise eğitimini Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirmiştir. Daha sonra eğitim hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünde devam eden ünlü oyuncu sanatla iç içe olan bir ailede büyümesi ardından oyunculuk mesleğine merak salmıştır. Kısa süre içerisinde yeteneği ile kendini tanıtmayı başaran ünlü isim ekranlarda 2009 senesinden beri boy göstermektedir. Aras Bulut İynemli'nin oyunculuk macerası reklam filmleri ile başlamış ve yönetmen Zeynep Günay Tan'ın keşfi ile çok farklı bir boyut alarak devam etmiştir.

Ünlü isim ilk kez Arka Sokaklar dizisine konuk oyuncu olarak katılım göstermiş ve daha sonra asıl çıkışını Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle gerçekleştirmiştir. Bu dizi ardından çok sayıda projede rol almayı başaran ünlü oyuncu Çukur ve İçerde dizilerinde de başarıları ile çok sayıda ödül almıştır.